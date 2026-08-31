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Любослав Пенев: Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него

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Спорт
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Легендата на българския футбол благодари за пожеланията по случай 60-годишния му рожден ден

Любослав Пенев
Снимка: Startphoto.bg
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Любослав Пенев използва социалните мрежи, за да благодари на всички, които го поздравяват по случай днешния му юбилей.

Легендата на българския футбол става на 60 години.

„60. Шест десетилетия живот – победи, загуби, велики моменти и трудни битки. Футболът ми даде много, но най-ценни остават хората, които са били до мен през годините.Благодаря на семейството, приятелите, съотборниците, футболистите и на всички, които са ме подкрепяли – и в победите, и в трудните моменти. Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него. Продължавам напред. Благодаря ви за уважението и всички пожелания! Бъдете здрави", написа Любослав Пенев на своя профил в социалните мрежи.

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