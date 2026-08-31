Любослав Пенев: Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него

Любослав Пенев използва социалните мрежи, за да благодари на всички, които го поздравяват по случай днешния му юбилей.

Легендата на българския футбол става на 60 години.

„60. Шест десетилетия живот – победи, загуби, велики моменти и трудни битки. Футболът ми даде много, но най-ценни остават хората, които са били до мен през годините.Благодаря на семейството, приятелите, съотборниците, футболистите и на всички, които са ме подкрепяли – и в победите, и в трудните моменти. Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него. Продължавам напред. Благодаря ви за уважението и всички пожелания! Бъдете здрави", написа Любослав Пенев на своя профил в социалните мрежи.