Люк Литлър защити световната си титла в дартса

Люк Литлър победи Гиан ван Вейн със 7:1 сета и защити световната си титла по дартс. Двукратният световен шампион показа категорична игра и заслужено се поздрави с успеха.

Гиан ван Вейн хвърляше първи в първия лег в зала "Александра Палас" в Лондон. Той поведе в резултата с 12-дартов лег с чекаут от 116. Първият пробив бе на сметката на Люк Литлър, но опонентът му отговори с рибрейк. И двамата пропуснаха стрели за сета в заключителния пети лег, но все пак нидерландецът поведе в сетовете.

Във втория сет младежкият световен шампион доказа, че не се страхува от големите чекаути, като изчисти 146 и 127. Актуалният световен шампион обаче отговори с три поредни лега и затвори сета със 116.

Третият сет започна с лег за Ван Вейн, но англичанинът сякаш превключи на по-висока скорост. Тинейджърът изравни леговете с чекаут от 112 и затвори сета най-големия чекаут - 170 точки или наричан още "големия улов". Последва сет на нула за лидера в световната ранглиста и преднина от два сета.

Последва рекламна пауза, след която европейският шампион се върна на сцената подобаващо - с чекаут от 137 с дабъл-дабъл завършек - две стрели в сектора за двойно 20. Литлър обаче не трепна и спечели сета, като взе следващите три лега.

Английският талант играеше толкова добре, че проявяваше амбиции за перфектен 9-дартов лег. Сет №6 започна с 6 перфектни стрели, но се провали в 7-ия пореден опит да уцели тройно 20. Това, разбера се, не му попречи убедително да затвори частта.

Преди началото на 7-ия сет мишената, по която двамата играчи хвърлят, бе сменена. Причината бе, че най-високопоставеният нидерландец в световната ранглиста бе разкървавил ръката си. При една от визитите си, той остави петно върху борда, докато взимаше стрелите си. Литлър спечели както първия сет, така и първия сет на новия борд, за да се доближи на сет от успеха.

Носителят на титлата от Висшата лига спечели 10 поредни лега, преди Ван Вейн да спечели 8-ия си лег в мача. 18-годишният талант обаче сложи точка на спора с чекаут от 147.

Литлър се превърна в първия играч с поредни титли след шотландеца Гари Андерсън, който спечели трофея през 2015 и 2016 година. Последният англичанин с подобно постижение е Ейдриън Люис, който спечели през 2011 и 2012. Литлър е 4-ия играч с подобно постижение след Гари Андерсън, Ейдриън Люис и Фил Тейлър, единственият играч, който многократно е печелил поредни титли.

С втората си световна титла Люк Литлър се изравни с шотландците Гари Андерсън и Питър Райт, англичанина Ейдриън Люис и канадеца Джон Парт по брой отличия. Повече от него имат нидерландецът Майкъл ван Гервен с три и рекордьорът Фил Тейлър (Англия) с 16.

Литлър спечели и финала с най-малка средна възраст - общо 41 години. Това бе третият му финал (губи първия от сънародника си Люк Хъмфрис с 4:7 и печели последните два), докато Ван Вейн загуби първия си финал.

За първи път в историята на турнира победителят печели милион паунда, докато подгласникът си тръгва с 400 хил. Успехът гарантира на 18-годишния тинейджър, че ще оглавява световната ранглиста поне до октомври.

Англичанинът спечели и трофея "Балон д'Арт" за най-много хвърлени 180 - цели 73 максимални визити.