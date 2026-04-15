Мадона издава нов албум на 3 юли

Суперзвездата на поп музиката Мадона съобщи днес, че ще издаде нов албум "Confessions on a Dance Floor: Part II", на 3 юли, пише Асошиейтед прес. Това ще стане 21 години след оригиналния албум "Confessions on a Dance Floor".

Мадона вече бе подсказала, че предстои втори албум от поредицата. През декември 2024 г. тя публикува видео в Инстаграм, в което се вижда как е в студиото заедно с продуцента на оригиналния албум Стюарт Прайс.

В официалното съобщение за пресата Мадона споделя посланието, което тя и Прайс са написали за албума.