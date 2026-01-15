Магия от Хари Потър превзе църква в Берлин

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Истинска магия озари Берлин, след като емблематичната Кайзер Вилхелм Мемориал Чърч се превърна в сцена на неочаквано светлинно шоу, вдъхновено от света на Хари Потър.

Над църквата „прелитаха“ диментори – зловещите същества, които пазят затвора Азкабан, а фасадата оживя с магически светлини и ефекти. Атмосферата беше като от филм и привлече много млади фенове.

Посетителите имаха възможност да се снимат със совата Хедуиг и дори да се видят като част от магически плакат – в ролята на „най-издирваните магьосници“.

Събитието превърна обикновената вечер в Берлин в истинско приключение и доказа, че магията на Хари Потър продължава да вълнува хора от всички възрасти.

