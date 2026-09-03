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Майк Дийн: Веднъж останах в централния кръг около 15 минути

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Спорт
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Бившият рефер от Висшата лига разкри за необичайните предизвикателства, които си е поставял по време на мачове, а твърденията му предизвикаха реакции сред съдийските среди в Англия

Майк Дийн: Веднъж останах в централния кръг около 15 минути
Снимка: БГНЕС
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Бившият английски съдия Майк Дийн направи любопитно признание за поведението си по време на някои от мачовете, които е ръководил във Висшата лига. 58-годишният бивш рефер разкри, че понякога си е поставял своеобразни предизвикателства на терена, включително да остане възможно най-дълго в централния кръг.

"Правех и друго нещо. Стоях в централния кръг и гледах колко дълго мога да остана там, преди да се наложи да изляза. Просто се шегувах. Веднъж издържах около 15 минути“, разказа Дийн в подкаста на Джейми Варди.

Това обаче не било единственото необичайно предизвикателство на бившия съдия. Дийн призна, че понякога се опитвал да види колко време може да мине от началото на дадена среща, без да използва свирката си.

  • "Казвахме си: "Мачът започва, нека видим колко време можем да изкараме без сигнал“. Правил съм го няколко пъти във Висшата лига, преди въвеждането на ВАР. Случвало се е да минат 20-25 минути, без да надуя свирката“, добави той.

По информация на BBC представители на съдийските среди в Англия поставят под съмнение твърденията на Дийн. Разказаното от него се отнася за периода преди въвеждането на ВАР във Висшата лига през 2019 година и при различно ръководство на съдийската организация.

Това не е първият случай, в който изказване на Майк Дийн след края на кариерата му предизвиква полемика. През август 2022 година той беше ВАР на двубоя между Челси и Тотнъм, завършил 2:2, когато не повика главния съдия Антъни Тейлър да прегледа ситуация с Кристиан Ромеро и Марк Кукурея.

По-късно Дийн призна, че не се е намесил, защото не е искал да създава допълнителни проблеми на Тейлър, когото определя като свой приятел.

Майк Дийн има 28-годишна кариера като професионален съдия. Той започва да ръководи срещи още през 1985 година, достига до Футболната лига десетилетие по-късно, а през 2000 година прави дебюта си във Висшата лига.

Дийн прекрати работата си като главен съдия на терена през 2022 година, след като ръководи повече от 550 мача във Висшата лига. След това прекара сезон 2022/23 като постоянен ВАР, преди окончателно да се оттегли от съдийството. Сред най-значимите назначения в кариерата му са финалът за ФА Къп през 2008 година и финалът за Купата на лигата през 2011-а.

#Английска Висша Лига #Майк Дийн

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