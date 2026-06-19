Майкъл Олисе остава голямата трансферна мечта на Реал Мадрид

Майкъл Олисе продължава да бъде сред най-желаните футболисти от Реал Мадрид. Според информация на испанското издание AS, ръководството на „кралския клуб“ следи изкъсо развитието на френския национал и го разглежда като бъдещото голямо лице на отбора.

Интересът към 24-годишния офанзивен футболист не е нов. Впечатляващите му изяви с екипа на Байерн Мюнхен, включително срещу самия Реал Мадрид в Шампионската лига, са убедили шефовете на испанския гранд, че той притежава качествата да се превърне в следващия "галактико“ на клуба.

По време на предизборната кампания за президентския пост в Реал Мадрид са били осъществени първоначални контакти с представители на играча, а от "Сантяго Бернабеу“ не крият желанието си да осъществят трансфера. Засега обаче Байерн остава непреклонен и официалната позиция на германския шампион е, че Олизе не се продава.

В Мадрид са наясно, че евентуална сделка няма да бъде лесна. Въпреки това надеждите на испанците са свързани с позицията на самия футболист, който според публикацията ще има ключова роля при евентуални бъдещи преговори.

Майкъл Олисе се утвърди като един от най-впечатляващите играчи в европейския футбол през последната година, а интерес към него проявяват и други водещи клубове. Реал Мадрид обаче продължава да работи по възможността да привлече французина, когото вижда като един от лидерите на следващата ера в клуба.