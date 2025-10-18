БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Макс Верстапен над всички в спринтовото състезание в Гран при на САЩ

Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Надпреварата бе белязана от катастрофи,

Макс Верстапен над всички в спринтовото състезание в Гран при на САЩ
Макс Верстапен спечели спринтовото състезание на Гран при на САЩ. Пилотът на Ред Бул бе над всички в надпреварата насред Остин (Тексас) за трета поредна година. Това стана факт, след като Оскар Пиастри и Ландо Норис от МакЛарън се сблъскаха на старта.

Надпреварата беше белязана от катастрофи и намеса на колата за сигурност, а стартиралият от полпозишън Ферстапен бе най-бърз през 19-те обиколки, изминавайки ги за 37:58.229 минути.

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел завърши втори, на 0.395 секунди от победителя, а третото място зае Карлос Сайнс (Уилямс), с изоставане от 0.791 секунди. Седемкратният шампион Люис Хамилтън от Ферари се нареди на четвърта позиция, на 1.224 секунди от Макс Ферстапен, а съотборникът му Шарл Льоклер оформи топ 5, с изоставане от 1.825 секунди.

Още на старта лидерът в генералното класиране при пилотите Оскар Пиастри беше ударен от Нико Хюлкенберг (Кик Заубер), колата му беше повдигната във въздуха и избутана към съотборника му Ландо Норис, като и двамата пилоти на МакЛарън отпаднаха от състезанието. То пък завърши зад колата за сигурност, след като Ланс Строл от Астън Мартин и Естебан Окон (Хаас) се сблъскаха три обиколки преди края.

По-късно днес предстои квалификацията за основното състезание за Голямата награда на САЩ, а надпреварата ще се проведе в неделя. До края на сезона остават още пет кръга, включително два спринта.

#Гран При на САЩ # Ред Бул #Макс Верстапен

