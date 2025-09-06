БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Макс Верстапен ще потегли от първа позиция на "Монца" утре

Четирикратният световен шампион ще се бори за трета победа от началото на сезона след тези в Япония и Италия (Емилия-Романя).

Макс Верстапен ще потегли от първа позиция на "Монца" утре
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Макс Верстапен постигна първи полпозишън от Гран При на Великобритания насам, след като спечели квалификацията на пистата "Монца" преди състезанието за Голямата награда на Италия утре следобед.

Пилотът на Ред Бул, действащ четирикратен световен шампион във Формула 1, изпревари драматично Ландо Норис, който показа най-добро темпо в последните две тренировки. Трети се нареди съотборникът на Норис в Макларън - Оскар Пиастри.

В топ 10 влязоха още състезателите на Ферари, които утре ще се надяват на по-предно класиране на домашното Гран При - Шарл Льоклер и Люис Хамилтън, Джордж Ръсел и Кими Антонели (Мерцедес), Габриел Бортолето (Заубер), Фернандо Алонсо (Астън Мартин) и Юки Цунода (Ред Бул). Хамилтън на практика ще стартира от десета позиция утре заради наказанието от пет места, което получи в Нидерландия.

Верстапен ще се бори за трета победа от началото на сезона след тези в Япония и Италия (Емилия-Романя).

#Формула 1 сезон 2025 #Макс Верстапен

