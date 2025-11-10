Макс Верстапен: Трябва да бъдем реалисти, загубихме твърде много точки в началото на сезона

Макс Верстапен не вярва, че има шансове да спечели титлата във Формула 1 през този сезон, въпреки отличното си представяне в Гран при на Бразилия в неделя. Той започна състезанието от питлейна, но в края на деня бе трети и продължи серията си от подиуми до седем състезания.

Лидерът в генералното класиране Ландо Норис спечели за Макларън, а в събота британецът бе първенец и в спринта на "Интерлагос". Така той поведе с 49 точки на Верстапен, който сам заяви, че трябва да гледа реалистично на нещата.

"Загубихме твърде много точки от началото до средата на сезона. Чак съм изненадан от представянето ни след това, но трябва да бъдем реалисти. Оценката за сезона като цяло не е достатъчно добра", заяви той за Sky Sports F1.

"Разбира се, че ще направим всичко по силите ни до края на годината и ще опитаме да спечелим още състезания. За това сме тук. Харесва ми, че отборът не се предаде в нито един момент. Винаги се стараем да бъдем по-добри и никога не се задоволяваме с второ място. Можехме лесно след спринта да не правим промени и да не рискуваме, но това не е нашият отбор. Търсим максимума", каза още Верстапен.