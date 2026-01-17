БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Малена Замфирова в топ 3 на квалификацията в Банско
Малена Замфирова в топ 3 на квалификацията в Банско

Чете се за: 01:22 мин.
Деца
Малена Замфирова
Снимка: БТА
Малена Замфирова в топ 3 на квалификацията в Банско
16-годишната Малена Замфирова се класира с трето време в квалификацията на паралелния гигантски слалом от Световна купа по сноуборд в Банско.

Българката си осигури място сред най-добрите още при първото спускане. По червеното трасе тя даде най-добро време – 37.26 секунди. По-бърза беше само носителката на Световната купа Цубаки Мики, която записа 36.54 секунди по синьото трасе.

Във втория манш Замфирова кара срещу Мики. По синьото трасе тя завърши 19-а, но с общо време 1:17.28 минути без проблеми влезе в основната схема на състезанието.

Първа в квалификацията стана Цубаки Мики с 1:15.46 минути, втора е Рамона Терезия Хофмайстер, а Замфирова остана трета на 1.82 секунди. Четвърта се нареди Александра Крол-Валас.

В състезанието от 13:00 часа Малена ще се изправи срещу Найин Гун, която завърши 14-а в квалификацията.

Останалите българки отпаднаха след първия манш. Най-добре се представи 43-годишната Теодора Пенчева, която завърши 35-а в общото класиране.

