Манчестър Сити е полуфиналист за ФА Къп след разгром над Ливърпул

Манчестър Сити победи Ливърпул с 4:0 в първия четвъртфинал за Купата на Футболната асоциация на Англия.

"Гражданите" откриха резултата на стадион "Етихад" в Манчестър в 36-ата минута. Домакините получиха дузпа за нарушение на Върджил ван Дайк срещу Нико О'Райли. Ерлинг Холанд се разписа от бялата точка.

В добавеното време на първата част нападателят удвои головата си сметка. Норвежецът засече с глава центриране на Антоан Семеньо.

След почивката възпитаниците на Хосеп Гуардиола продължиха да бележат. Раян Шерки изведе Антоан Семеньо сам срещу вратаря и полузащитникът копна топката над противниковия страж.

Ерлинг Холанд оформи хеттрика си в 57-ата минута. Норвежецът стреля от движение след пас в наказателното поле на Нико О'Райли.

В 63-ата минута мърсисайдци също получиха дузпа за нарушение на Матеуш Нунеш срещу Юго Ектике. Джеймс Трафорд обаче спаси изпълнението на Мохамед Салах.