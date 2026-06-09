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Манчестър Сити и Челси продължават преговорите за Мареска

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Италианецът е фаворит за треньорския пост в Сити.

Енцо Мареска и Коул Палмър
Снимка: БГНЕС
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Манчестър Сити и Челси продължават преговорите относно възможното назначение на Енцо Мареска на поста мениджър на „гражданите“, на мястото на Пеп Гуардиола.

Гуардиола обяви на 22 май, че ще се оттегли от поста си след десетилетие, изпълнено с трофеи, начело на Сити, а Мареска бързо бе определен като основен кандидат за негов наследник.

Преговорите между двете страни са в напреднала фаза, като висши ръководни фигури от двата клуба обсъждат компенсационен пакет за италианския специалист.

46-годишният Мареска спечели Световното клубно първенство и Лигата на конференциите по време на престоя си на „Стамфорд Бридж“, но напусна през януари и има желание да поеме поста в Сити.

От Челси смятат, че им се полага компенсация съгласно условията по договора на Мареска, който е бил валиден до 2029 г., като той напусна едва преди шест месеца.

Лондонският клуб проучва своите правни възможности и очаква да бъде изплатена компенсация, като засега не е ясно нито какъв ще бъде нейният размер, нито кога ще бъде финализирана.

Мареска беше асистент на Гуардиола по време на сезона 2022/23, в който Манчестър Сити спечели требъл, и изигра ключова роля в академията на клуба преди да се присъедини към първия отбор.

Бившият полузащитник на Уест Бромич и Ювентус напусна Сити през 2023 г., за да поеме Лестър, който изведе до промоция във Висшата лига в рамките на единствения си сезон начело.

Последните шест месеца на Мареска в Челси бяха белязани от обтегнати отношения със собствениците на клуба.

#ФК Челси #Енцо Мареска #ФК Манчестър Сити

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