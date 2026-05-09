Манчестър Сити отново скъси дистанцията до върха в английската Висша лига

Манчестър Сити намали разликата с лидера във Висшата лига Арсенал, след като постигна победа с 3:0 срещу Брентфорд на своя стадион „Етихад“, което се оказа 16-и мач без загуба на собствен терен.

„Небесносините“ имат сега 74 точки, с 2 по-малко от Арсенал, който утре ще играе със застрашения от изпадане Уест Хям.

След драматичното равенство 3:3 срещу Евертън в понеделник, съдбата на надпреварата за титлата в Премиер Лигата вече е извън техните ръце. Но именно Брентфорд имаше първия забележителен шанс, след като емблематичния дълъг тъч на Майкъл Кайоде предизвика хаос в наказателното поле на Сити. Джанлуиджи Донарума не се ориентира, но за щастие на италианския вратар, тя беше изчистена от голлинията. Едва към средата на първото полувреме Сити най-накрая създаде истинска възможност, когато голмайсторът срещу Евертън Джереми Доку проби по левия фланг, преди центрирането му в наказателното поле да бъде насочено с глава високо и покрай вратата от непокрития Ерлинг Холанд.

В крайна сметка първата част завърши без голове, а чак в 60-ата минута добре познатият герой Доку откри резултата. Той овладя топката в наказателното поле и най-напред я докосна, преди да отправи страхотен удар в далечния ъгъл за 1:0. Последваха опити за отговор на Брентфорд, като Игор Тиаго в една добра атака се подхлъзна и не стреля, а можеше дори да изравни.

В 75-ата минута Ерлинг Холанд се разписа за 26-и път през сезона, след като докопа топката при добавка и я вкара за 2:0. Омар Мармуш оформи крайното 3:0 с точен изстрел в долния ляв ъгъл, следс като получи подаване от Холанд.