БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Левски вдигна шампионския трофей отново след 17 години с...
Чете се за: 01:55 мин.
Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските...
Чете се за: 11:02 мин.
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия:...
Чете се за: 01:42 мин.
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил...
Чете се за: 03:35 мин.
Гийермо Силва спечели драматично втория етап на Джиро...
Чете се за: 01:45 мин.
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон...
Чете се за: 01:07 мин.
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
Чете се за: 03:37 мин.
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Манчестър Сити отново скъси дистанцията до върха в английската Висша лига

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Това бе 16-и мач без загуба на собствен терен за „небесносините“

Манчестър Сити отново скъси дистанцията до върха в английската Висша лига
Снимка: БТА
Слушай новината

Манчестър Сити намали разликата с лидера във Висшата лига Арсенал, след като постигна победа с 3:0 срещу Брентфорд на своя стадион „Етихад“, което се оказа 16-и мач без загуба на собствен терен.

„Небесносините“ имат сега 74 точки, с 2 по-малко от Арсенал, който утре ще играе със застрашения от изпадане Уест Хям.

След драматичното равенство 3:3 срещу Евертън в понеделник, съдбата на надпреварата за титлата в Премиер Лигата вече е извън техните ръце. Но именно Брентфорд имаше първия забележителен шанс, след като емблематичния дълъг тъч на Майкъл Кайоде предизвика хаос в наказателното поле на Сити. Джанлуиджи Донарума не се ориентира, но за щастие на италианския вратар, тя беше изчистена от голлинията. Едва към средата на първото полувреме Сити най-накрая създаде истинска възможност, когато голмайсторът срещу Евертън Джереми Доку проби по левия фланг, преди центрирането му в наказателното поле да бъде насочено с глава високо и покрай вратата от непокрития Ерлинг Холанд.

В крайна сметка първата част завърши без голове, а чак в 60-ата минута добре познатият герой Доку откри резултата. Той овладя топката в наказателното поле и най-напред я докосна, преди да отправи страхотен удар в далечния ъгъл за 1:0. Последваха опити за отговор на Брентфорд, като Игор Тиаго в една добра атака се подхлъзна и не стреля, а можеше дори да изравни.

В 75-ата минута Ерлинг Холанд се разписа за 26-и път през сезона, след като докопа топката при добавка и я вкара за 2:0. Омар Мармуш оформи крайното 3:0 с точен изстрел в долния ляв ъгъл, следс като получи подаване от Холанд.

#Висша лига 2025/26 #ФК Манчестър Сити

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
1
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между Русия и Украйна
2
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между...
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве
3
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за...
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни във Варна
4
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни...
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
5
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама
6
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
3
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Европейски футбол

Станимир Стоилов и Гьозтепе обратно на правия път
Станимир Стоилов и Гьозтепе обратно на правия път
Хари Кейн пропусна първата си дузпа в Бундеслигата, но Байерн спечели срещу Волфсбург с гол на Олизе Хари Кейн пропусна първата си дузпа в Бундеслигата, но Байерн спечели срещу Волфсбург с гол на Олизе
Чете се за: 01:10 мин.
Джером Боатенг: Хората в България непрекъснато говорят за Левски Джером Боатенг: Хората в България непрекъснато говорят за Левски
Чете се за: 01:00 мин.
РБ Лайпциг си гарантира Шампионската лига, Щутгарт запази шансове за топ 4 РБ Лайпциг си гарантира Шампионската лига, Щутгарт запази шансове за топ 4
Чете се за: 01:52 мин.
Манчестър Юнайтед направи важна крачка към топ 3 след нулево равенство със Съндърланд Манчестър Юнайтед направи важна крачка към топ 3 след нулево равенство със Съндърланд
Чете се за: 02:00 мин.
Ливърпул и Челси не излъчиха победител в зрелищен сблъсък на "Анфийлд“ Ливърпул и Челси не излъчиха победител в зрелищен сблъсък на "Анфийлд“
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

България отбеляза Деня на Европа и победата над нацизма
България отбеляза Деня на Европа и победата над нацизма
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем колоездачи са пострадали Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем колоездачи са пострадали
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските политики на Ледения континент? Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските политики на Ледения континент?
Чете се за: 11:02 мин.
След новините
Путин: Войната с Украйна върви към своя край Путин: Войната с Украйна върви към своя край
Чете се за: 00:55 мин.
По света
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Очаквания и препоръки: Какъв трябва да е бюджетът според хората,...
Чете се за: 04:42 мин.
Общество
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
„Росатом“ заяви готовност да развива ядрени проекти в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ