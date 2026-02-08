БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Манчестър Сити разплака Ливърпул в края

"Гражданите" се нуждаеха от обрат, за да повалят мърсисайдци във Висшата лига.

Манчестър Сити разплака Ливърпул в края
Манчестър Сити се върна на победния път във Висшата лига. Съставът на Хосеп Гуардиола надви Ливърпул с 2:1 в мач от 25-ия кръг, който се изигра на „Анфийлд“.

Всичко по-интересно в мача се случи в последните минути. В 74-ата минута Доминик Собослай изведе "червените" напред в резултата след страхотно изпълнен пряк свободен удар, при който вратарят на "гражданите" Джанлуиджи Донарума не помръдна, а топката се отби в страничния стълб и влетя в мрежата.

Десет минути по-късно Ерлинг Холанд спечели въздушен двубой и свали топката на Бернардо Силва, който я засече безмилостно във вратата на Алисон за 1:1.

В добавеното време Алисон направи дузпа, а Холанд е реализира с отсечен удар в десния му ъгъл за 2:1.

В деветата минута на добавеното време Алексис Макалистър от Ливърпул нанесе силен удар под гредата, който бе изваден феноменално то вратаря Донарума с една ръка.

В следващата атака Манчестър Сити атакува празната врата на Ливърул, като Раян Шерки пусна дълга топка, а Ерлинг Холанд щеше да я вкара, но бе дръпнат и съборен от Собослай, който на свой ред бе дръпнат от Холанд. Топката влезе в мрежата за 3:1, но попадението не бе зачетено, а бе отсъден фаул за Сити пред наказателното поле и червен картон на унгарския национал. Шерки не направи нищо от пряк свободния удар, но Манчестър Сити спечели мача.

Тимът на Пеп Гуардиола продължава да преследва лидера Арсенал, като не изостана на повече от 6 точки, а Ливърпул е на шеста позиция и е на четири точки зад Челси в борбата за Топ 5.

