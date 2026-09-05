Манчестър Сити спечели домакинството си на Ковънтри с гол на Ерлинг Холанд

Манчестър Сити победи Ковънтри с минималното 1:0 в мач от 3-ия кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд бе автор на победния гол.

Дебют за домакините направиха привлечените в последния ден на трансферния прозорец Енцо Фернандес и Илиман Ндиайе.

В хода на първото полувреме възпитаниците на Енцо Мареска контролираха случващото се на терена на стадион "Етихад" в Манчестър. В 23-ата минута Раян Шерки бе близо до гол, но стреля в дясната греда.

Три минути по-късно "гражданите" откриха резултата. Ерлинг Холанд засече с глава центриране във вратарското поле на Антоан Семеньо.

След почивката Ерлинг Холанд отново прати топката в противниковата врата, но голът не бе зачетен заради засада на Енцо Фернандес.

През втората част своя домакински дебют направи Аюб Буади, като замени Енцо Фернандес.

Манчестър Сити оглавява класирането с пълен актив от 9 пункта, докато Ковънтри още няма спечелена точка и заема последната 20-а позиция в подреждането.

Останалите мачове от деня:

Нюкасъл - Борнемут 2:2

Брайтън - Лийдс 1:1

Брентфорд-Съндърланд 1:1

Нотингам Форест - Тотнъм 0:0

Фулъм - Кристъл Палас 2:3