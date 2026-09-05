Манчестър Сити спечели домакинството си на Ковънтри с гол на Ерлинг Холанд

Минимален успех за "гражданите".
Манчестър Сити победи Ковънтри с минималното 1:0 в мач от 3-ия кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд бе автор на победния гол.
Дебют за домакините направиха привлечените в последния ден на трансферния прозорец Енцо Фернандес и Илиман Ндиайе.
В хода на първото полувреме възпитаниците на Енцо Мареска контролираха случващото се на терена на стадион "Етихад" в Манчестър. В 23-ата минута Раян Шерки бе близо до гол, но стреля в дясната греда.
Три минути по-късно "гражданите" откриха резултата. Ерлинг Холанд засече с глава центриране във вратарското поле на Антоан Семеньо.
След почивката Ерлинг Холанд отново прати топката в противниковата врата, но голът не бе зачетен заради засада на Енцо Фернандес.
През втората част своя домакински дебют направи Аюб Буади, като замени Енцо Фернандес.
Манчестър Сити оглавява класирането с пълен актив от 9 пункта, докато Ковънтри още няма спечелена точка и заема последната 20-а позиция в подреждането.
Останалите мачове от деня:
Нюкасъл - Борнемут 2:2
Брайтън - Лийдс 1:1
Брентфорд-Съндърланд 1:1
Нотингам Форест - Тотнъм 0:0
Фулъм - Кристъл Палас 2:3