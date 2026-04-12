Манчестър Сити спечели гостуването си на Челси с голове след почивката

Манчестър Сити победи Челси с 3:0 в 9-ия мач от 32-ия кръг на Висшата лига. Гостите отбелязаха трите попадения в рамките на 17 минути през втората част.

През първото полувреме на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон домакините имаха отлична възможност да открият резултата, но попадение на Марк Кукурея бе отменено заради засада.

Педро Нето отправи първият точен изстрел за лондончани, но Джанлуиджи Донарума се справи с удара.

След почивката ефективността на гостите се повиши и атаките им станаха по-опасни. Възпитаниците на Хосеп Гуардиола поведоха в резултата в 51-ата минута. Нико О'Райли засече с глава центриране във вратарското поле на Раян Шерки.

Шест минути по-късно "гражданите" удвоиха преднината си. Бившият футболист на столичани Марк Гехи се разписа след извеждащо подаване в наказателното поле на Раян Шерки.

Гостите сложиха точка на спора с трети гол в 68-ата минута. Джереми Доку отне топката от краката на Мойзес Кайседо, проби в пеналтерията и стреля в близкия ъгъл.

Манчестър Сити остава на второто място в класирането с актив от 64 точки. Челси заема 6-ата позиция в подреждането с 48 пункта.