Манчестър Сити спечели гостуването си на Нюкасъл в първия полуфинал за Купата на Лигата

Милен Костов
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
"Гражданите" стигнаха до втори гол в 99-ата минута, който им дава сериозно предимство преди реванша.

Манчестър Сити Антоан Семеньо
Снимка: БТА
Манчестър Сити победи Нюкасъл с 2:0 в първия полуфинален мач за Купата на Лигата. Актуалният носител на трофея ще се надява на обрат в реванша в Манестър.

През първото полувреме на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" нито един от двата отбора не отправи точен удар.

След почивката дойде и първият точен изстрел в срещата. Джеймс Трафорд изби в напречната греда удар с глава на Йоан Уиса. След това Бруно Гимараеш овладя топката и стреля в дясната греда.

Две минути по-късно "гражданите" откриха резултата. Антоан Семеньо засече подаване във вратарското поле на Бернардо Силва.

Десет минути по-късно най-новото попълнение на гостите можеше да удвои головата си сметка, но негов гол бе отменен след намесата на ВАР заради засада на Ерлинг Холанд.

В добавеното време на срещата възпитаниците на Хосеп Гуардиола подпечатаха успеха си с нов гол. Резервата Раян Шерки стреля от движение след пас в наказателното поле на друг футболист, появил се от резервната скамейка - Райън Аит-Нури.

Реваншът на стадион "Етихад" в Манчестър е на 4-и февруари (сряда) от 22:00 часа. Победителят от двойката ще спори за трофея на стадион "Уембли" в Лондон с победителя от другия полуфинал между Арсенал и Челси.

