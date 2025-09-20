БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Манчестър Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд

Спорт
„Червените дяволи“ надигнаха глава във Висшата лига.

Манчестър Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд
Снимка: БТА
Манчестър Юнайтед надигна глава във Висшата лига. Съставът на Рубен Аморим отказа Челси с 2:1 в мач от петия кръг, който се изигра на „Олд Трафорд“.

Срещата премина в здрава битка и непрестанен проливен дъжд, като и двата отбора останаха с по 10 души на терена през първото полувреме. Бруно Фернандеш и Каземиро бяха точни за „червените дяволи“, а Трево Чалоба върна едно попадение за „сините“.

Домакините започнаха мача на много високи обороти. В петата минута Бенямин Шешко свали с глава дълъг пас на вратаря Алтай Байъндър към Браян Мбемо. Камерунецът излезе сам срещу вратаря на Челси Роберт Санчес и бе съборен извън наказателното поле, което доведе до директен червен картон за стража на "сините".

Мениджърът на гостите от Лондон Енцо Мареска избра да извади и двете си крила - Естевао и Педро Нето, за да пусне на тяхно място вратаря Филип Йоргенсен и бранителя Тосин Адарабиойо и да заиграе с петима в линия в защита.

Тази промяна обаче не даде особен резултат за гостите и в 14-ата минута Манчестър Юнайтед откри след поредното си центриране. То завърши на крака на изскачащия от втора позиция Бруно Фернандеш, който се разписа за 1:0.

Пет минути след това проблемите за Челси се влошиха, след като и звездата на тима Коул Палмър напусна с контузия.

Положенията пред Йоргенсен пък продължаваха да следват едно след друго и в 37-мата минута Каземиро с глава удвои.

Точно бразилецът обаче създаде проблемите за Манчестър Юнайтед до края, след като си изкара абсолютно ненужен втори жълт картон в добавеното време на първото полувреме. Това позволи на Челси да вземе инициативата след паузата.

"Сините" вкараха гол в 63-тата минута, но той бе отменен заради засада на Уесли Фофана. Натискът на Челси все пак даде някакъв резултат и в 80-ата минута Трево Чалоба намали с глава на 1:2.

До края на мача Бруно Фернандеш пробва веднъж рефлекса на Йоргенсен с удар извън наказателното поле, а в продължението карамбол пред Байъндър едва не доведе до изравняване на резултата.

С победата воденият от Рубен Аморим тим на Манчестър Юнайтед се изкачи на девето място в класирането със 7 точки. Челси е шести с 8 точки.

#Висша лига 2025/26 #ФК Манчестър Юнайтед #ФК Челси

