Мануел Нойер приключва с Германия след Мондиала

Мануел Нойер ще сложи край на своята кариера в националния отбор на Германия по футбол след края на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Това потвърди футболистът на Байерн Мюнхен. Така германецът ще приключи с Бундестима за на 40-годишна възраст, което се случва за втори път в неговата кариера. Стражът сподели, че не планува да облече екипа на германците на европейското първенство в Англия, Шотландия, Уелс и Република Ирландия.

Manuel Neuer: “This will be my LAST tournament for Germany, I don't plan to participate in the Euros in two years”.



“I want to look forward to every match and not think about the farewell or the potential last game”. pic.twitter.com/h9ehbJwpno — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

„Този ​​турнир ще бъде последният ми с националния отбор, не планирам да участвам на Европейското първенство след две години. Искам да го приема мач по мач и да не мисля за сбогуване или потенциален последен мач за Германия“, цитира думите на вратаря журналистът Фабрицио Романо.

Той дебютира за представителния тим през юни 2009 г. Легендарният футболист е изиграл 125 мача за националния отбор. При победата със 7:1 над Кюрасао в първия кръг от груповата фаза на световното първенство играчът започна срещата като титуляр и изравни рекорда за най-много участия на Мондиал от вратар (20), който преди това беше държан от французина Юго Лорис.

През август 2024 г. Нойер вече беше приключил международната си кариера, но се съгласи да се завърне в националния отбор на Германия, за да участва на световното първенство. На сметката си с Бундестима има титлата от Мондиал 2014 в Бразилия и бронз от световното в Южна Африка през 2010 година. През 2012 г. спечели бронзовото отличие на европейското първенство в Полша и Украйна.