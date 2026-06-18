БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мануел Нойер приключва с Германия след Мондиала

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде последно в кариерата на стража за националния отбор.

Мануел Нойер приключва с Германия след Мондиала
Слушай новината

Мануел Нойер ще сложи край на своята кариера в националния отбор на Германия по футбол след края на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Това потвърди футболистът на Байерн Мюнхен. Така германецът ще приключи с Бундестима за на 40-годишна възраст, което се случва за втори път в неговата кариера. Стражът сподели, че не планува да облече екипа на германците на европейското първенство в Англия, Шотландия, Уелс и Република Ирландия.

Този ​​турнир ще бъде последният ми с националния отбор, не планирам да участвам на Европейското първенство след две години. Искам да го приема мач по мач и да не мисля за сбогуване или потенциален последен мач за Германия“, цитира думите на вратаря журналистът Фабрицио Романо.

Той дебютира за представителния тим през юни 2009 г. Легендарният футболист е изиграл 125 мача за националния отбор. При победата със 7:1 над Кюрасао в първия кръг от груповата фаза на световното първенство играчът започна срещата като титуляр и изравни рекорда за най-много участия на Мондиал от вратар (20), който преди това беше държан от французина Юго Лорис.

През август 2024 г. Нойер вече беше приключил международната си кариера, но се съгласи да се завърне в националния отбор на Германия, за да участва на световното първенство. На сметката си с Бундестима има титлата от Мондиал 2014 в Бразилия и бронз от световното в Южна Африка през 2010 година. През 2012 г. спечели бронзовото отличие на европейското първенство в Полша и Украйна.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Германия по футбол #Мануел Нойер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО)
2
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в...
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в Кюстендилско
3
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в...
Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са недоволни от цените
4
Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са...
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица (СНИМКИ)
5
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна...
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин
6
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
4
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
5
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
6
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...

Още от: Футбол

Световно първенство: Швейцария - Босна и Херцеговина (ГАЛЕРИЯ)
Световно първенство: Швейцария - Босна и Херцеговина (ГАЛЕРИЯ)
Кристиан Киву и Интер си стиснаха ръцете за ново споразумение Кристиан Киву и Интер си стиснаха ръцете за ново споразумение
Чете се за: 00:25 мин.
Острие на Локомотив Пловдив подсили офанзивната мощ на ЦСКА Острие на Локомотив Пловдив подсили офанзивната мощ на ЦСКА
Чете се за: 01:25 мин.
Испанец даде ход на входящите трансфери в Ливърпул Испанец даде ход на входящите трансфери в Ливърпул
Чете се за: 01:17 мин.
Есмир Байрактарович: В сърцето си винаги съм бил босненец Есмир Байрактарович: В сърцето си винаги съм бил босненец
Чете се за: 02:42 мин.
Когато Лос Анджелис се превръща във витрина на бъдещето Когато Лос Анджелис се превръща във витрина на бъдещето
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, започват 60 дни преговори
САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, започват 60 дни...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък
Чете се за: 03:40 мин.
По света
3,8 милиарда евро: Депутатите разрешиха тегленето на нов дълг 3,8 милиарда евро: Депутатите разрешиха тегленето на нов дълг
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Две от децата остават с опасност за живота след тежката катастрофа в Горна Оряховица Две от децата остават с опасност за живота след тежката катастрофа в Горна Оряховица
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
От утре започва издаването на първите заповеди за събаряне в Баба...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Съдът остави в ареста осемте обвиняеми за трафик на мигранти
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Евростат: България е с най-ниски разходи за живот в ЕС
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ