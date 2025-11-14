Марица 2022 продължава с победния си поход – 3:0 срещу Славия

Отборът на Марица 2022 постигна убедителен успех с 3:0 (25:21, 25:12, 25:23) като гост на Славия в петия кръг на българското първенство по волейбол за жени.

Пловдивчанките диктуваха играта през целия двубой, като водеха почти непрекъснато в резултата и демонстрираха солидно превъзходство във всички геймове. Победата е втора за Марица 2022 този сезон и изкачва отбора на шесто място в класирането с 6 точки.

За Славия срещата бе трудна – „белите“ заемат седмата позиция с едва една победа от пет мача.

В следващия кръг програмата предвижда Миньор да приеме Левски, а шампионът Марица Пловдив ще гостува на Варна ДКС.