ИЗВЕСТИЯ

Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

Марица 2022 продължава с победния си поход – 3:0 срещу Славия

от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Пловдивчанките диктуваха играта през целия двубой.

Марица Пловдив 2022
Снимка: БТА
Отборът на Марица 2022 постигна убедителен успех с 3:0 (25:21, 25:12, 25:23) като гост на Славия в петия кръг на българското първенство по волейбол за жени.

Пловдивчанките диктуваха играта през целия двубой, като водеха почти непрекъснато в резултата и демонстрираха солидно превъзходство във всички геймове. Победата е втора за Марица 2022 този сезон и изкачва отбора на шесто място в класирането с 6 точки.

За Славия срещата бе трудна – „белите“ заемат седмата позиция с едва една победа от пет мача.

В следващия кръг програмата предвижда Миньор да приеме Левски, а шампионът Марица Пловдив ще гостува на Варна ДКС.

#НВЛ за жени 2025/26 #ЖВК Славия #ЖВК Марица 2022

