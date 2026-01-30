БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след...
Чете се за: 03:35 мин.
Петима от "домовата книга" казаха...
Чете се за: 05:22 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марица Пловдив без проблеми срещу Марица 2022

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Действащите шампионки спечелиха дербито на Пловдив.

Марица Пловдив - Девелопрес Жешув
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Шампионът Марица Пловдив продължава победната си серия в женското волейболно първенство. Възпитаничките на старши треньора Ахметджан Ершимшек стигнаха до чист успех с 3:0 гейма в пловдивското дерби в елита срещу отбора на Марица 2022. В отделните части "жълто-сините" надделяха с 25:21, 25:16 и 25:10 в символичното си гостуване в зала "Строител" в среща от 11-ия кръг на шампионата.

Така Марица (Пловдив) продължава да води уверено в класирането на първенството с пълен актив от 33 точки след първите си 11 мача. Марица 2022 пък е с 16 точки на петата позиция.

Шампионките взеха инициативата от самото начало и рано отвориха преднина от 7:2, която в хода на гейма увеличиха до 15:8. Момичетата, водени от Диян Боюклиев и Миглена Стрезова обаче не се предадоха и намалиха изоставането си до само точка при 21:22, но в заключителните моменти "жълто-сините" показаха своя класа, за да вземат първата част с 25:21 след успешна блокада на Елисавета Сариева.

Втората част започна равностойно до 6:6, когато състезателките на Ахметджан Ершимшек постепенно започнаха да се откъсват в резултата и разликата достигна 5 точки при 19:14. До края обаче шампионките дадоха само още 2 точки на своя съперник и си осигуриха успеха след 25:16.

В третия гейм "жълто-сините" стартираха със серия от седем поредни спечелени разигравания, а впоследствие преднината стана двуцифрена при 12:2. Символичните гости не изпуснаха инициативата до края и затвориха мача с 25:10.

#Национална волейболна лига за жени 2025/2026 #ЖВК Марица 2022 #ЖВК Марица Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
1
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
2
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
3
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
4
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя
5
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм да приема
6
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
5
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Волейбол

Локомотив-Авиа и Монтана записаха чисти победи в мъжкия волейболен елит
Локомотив-Авиа и Монтана записаха чисти победи в мъжкия волейболен елит
Не пропускайте срещата Славия - ЦПВК от НВЛ за жени пряко по БНТ 3 Не пропускайте срещата Славия - ЦПВК от НВЛ за жени пряко по БНТ 3
Чете се за: 01:05 мин.
Волейболистите на Нефтохимик донесоха Купата в Бургас Волейболистите на Нефтохимик донесоха Купата в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
Волейболистките Мира Тодорова и Нася Димитрова с прием в посолството на Република България в Токио Волейболистките Мира Тодорова и Нася Димитрова с прием в посолството на Република България в Токио
Чете се за: 01:07 мин.
Алекс Грозданов и Богданка Люблин записаха инфарктна победа в Шампионската лига по волейбол Алекс Грозданов и Богданка Люблин записаха инфарктна победа в Шампионската лига по волейбол
Чете се за: 01:12 мин.
Алекс Николов и Лубе с нов успех в Шампионската лига Алекс Николов и Лубе с нов успех в Шампионската лига
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок 15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Акция на СДВР срещу кражбата на коли във Волуяк
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ