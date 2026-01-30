Марица Пловдив без проблеми срещу Марица 2022

Шампионът Марица Пловдив продължава победната си серия в женското волейболно първенство. Възпитаничките на старши треньора Ахметджан Ершимшек стигнаха до чист успех с 3:0 гейма в пловдивското дерби в елита срещу отбора на Марица 2022. В отделните части "жълто-сините" надделяха с 25:21, 25:16 и 25:10 в символичното си гостуване в зала "Строител" в среща от 11-ия кръг на шампионата.

Така Марица (Пловдив) продължава да води уверено в класирането на първенството с пълен актив от 33 точки след първите си 11 мача. Марица 2022 пък е с 16 точки на петата позиция.

Шампионките взеха инициативата от самото начало и рано отвориха преднина от 7:2, която в хода на гейма увеличиха до 15:8. Момичетата, водени от Диян Боюклиев и Миглена Стрезова обаче не се предадоха и намалиха изоставането си до само точка при 21:22, но в заключителните моменти "жълто-сините" показаха своя класа, за да вземат първата част с 25:21 след успешна блокада на Елисавета Сариева.

Втората част започна равностойно до 6:6, когато състезателките на Ахметджан Ершимшек постепенно започнаха да се откъсват в резултата и разликата достигна 5 точки при 19:14. До края обаче шампионките дадоха само още 2 точки на своя съперник и си осигуриха успеха след 25:16.

В третия гейм "жълто-сините" стартираха със серия от седем поредни спечелени разигравания, а впоследствие преднината стана двуцифрена при 12:2. Символичните гости не изпуснаха инициативата до края и затвориха мача с 25:10.