Волейболистките на Марица (Пловдив) продължават без загуба в женското първенство на България, след като се наложиха категорично с 3:0 (25:18, 25:14, 25:14) при гостуването си на Миньор (Перник) в зала „Борис Гюдеров“.

С успеха шампионките записаха седма поредна победа от началото на сезона и запазиха впечатляващата си серия без загубен гейм. Пловдивчанки имат баланс от 21:0 в отделните части.

Домакините започнаха силно срещата и поведоха с 4:0 в първия гейм. Марица обаче постепенно намери своя ритъм и изравни при 8:8. Двата отбора продължиха равностойно до 11:11, след което шампионките поеха инициативата и започнаха да увеличават преднината си. В крайна сметка гостенките затвориха първата част при 25:18.

Във втория гейм Марица наложи превъзходството си още от началните разигравания. Пловдивският тим контролираше играта и не позволи на Миньор да се доближи в резултата, като спечели частта с 25:14.

Третият гейм премина по сходен начин. Шампионките отново диктуваха темпото и без особени затруднения стигнаха до ново 25:14, с което оформиха крайния резултат.

След поредния успех в първенството Марица насочва вниманието си към европейските клубни турнири. Във вторник пловдивчанки ще приемат хърватския Кастела в първи мач от 1/32-финалите на турнира за Купата на CEV.