Монтана победи Дунав с 3:0 гейма (25:23, 25:17, 25:19) в първия мач от поредния кръг на мъжкото волейболно първенство.

Най-оспорвана бе първата част, в която гостите от Русе бяха равностойни и често бяха само на точка от Монтана. В крайна сметка домакините спечелиха след 25:23. Те взеха по-убедително следващите два гейма - на 17 и на 19.

Най-резултатен за Монтана бе Витор дос Сантос с 15 точки, а 12 за победителите добави Тимофей Бенкович. Лидер за Дунав бе Карлос Лареа с 10 точки.

Това бе четвърти успех за тима от Монтана от пет мача, като временно тимът излезе на второ място в равни точки с лидера Нефтохимик 2010, но и с мач повече. Дунав е на шеста позиция с три победи и две загуби.