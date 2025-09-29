БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марица завърши на пето място на турнир в Турция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

След края на турнира пловдивчанки получиха плакет за участие, както и специален подарък.

Марица Пловдив е шампион на България
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Волейболният шампион на България при жените Марица (Пловдив) завърши на пето място в международния турнир в памет на Ахмет Гьоксу.

Състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек записаха категорична победа с 3:0 гейма срещу германския Потсдам в последния си двубой от надпреварата, която се проведе в турската столица Анкара.

След края на турнира пловдивчанки получиха плакет за участие, както и специален подарък – рамкиран екип на тима на Зерен, подписан от състезателките на домакините.

"Благодарим на организаторите за страхотната атмосфера по време на целия турнир във волейболна зала "Селим Съри Таркан Зерен" в Анкара", написаха от клуба.

#ВК Марица Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
1
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
3
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
4
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
5
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
6
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Волейбол

Иван Станев: Нека този изключителен успех да се използва правилно от държавата
Иван Станев: Нека този изключителен успех да се използва правилно от държавата
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския
Чете се за: 01:20 мин.
Любомир Ганев: Ако бяхме станали световни шампиони още първата година, нямаше с какво да ги мотивираме Любомир Ганев: Ако бяхме станали световни шампиони още първата година, нямаше с какво да ги мотивираме
Чете се за: 02:15 мин.
Евгени Иванов и Стефан Георгиев: Успехът на България е абсолютно закономерен Евгени Иванов и Стефан Георгиев: Успехът на България е абсолютно закономерен
Чете се за: 03:32 мин.
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
Чете се за: 02:22 мин.
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври? От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
Чете се за: 02:22 мин.
Времето
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Цената на потребителската кошница остава 97 лева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ