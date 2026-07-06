БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марта Костюк се класира за първия си четвъртфинал на Уимбълдън

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Украинката се доближи до втори пореден полуфинал на турнир от Големия шлем, след като достигна до финалната четворка на "Ролан Гарос" тази година

марта костюк
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Марта Костюк се класира за първия си четвъртфинал на Откритото първенство на Великобритания. Украинката се справи с американската квалификантка Ашли Крюгер, заемаща 102-ро място в света. 12-тата поставена тенисистка прекара по-малко от час и половина на корта, като се наложи с 6:4, 6:4. Тя успя да навакса пасив от 2:4 гейма във втората част, за да затвори мача в своя полза.

Костюк се доближи до втори пореден полуфинал на турнир от Големия шлем, след като достигна до финалната четворка на "Ролан Гарос" тази година.

Каквото и да се случи, 24-годишната украинка ще достигне най-доброто си класиране в кариерата в края на турнира. Сега тя е само на четири точки от Топ 10 и може да се изкачи още по-високо с още една победа.

Марта Костюк е спечелила 21 от последните си 22 мача от 10 април насам (титлите в Руан и Мадрид, полуфинал на "Ролан Гарос"). Тя ще играе на четвърфинала срещу победителката от срещата между италианката Жасмин Паолини и филипинката Александра Еала.

#Ашли Крюгер #Марта Костюк

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
2
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Турция забрани къпането в Черно море
3
Турция забрани къпането в Черно море
Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал през пешеходната зона на Созопол
4
Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал...
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
5
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен
6
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта -...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
4
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
5
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: WTA

Арина Сабаленка след отпадането от Уимбълдън: Просто искам да отида, да се напия, да забравя за тениса
Арина Сабаленка след отпадането от Уимбълдън: Просто искам да отида, да се напия, да забравя за тениса
Коко Гоф се класира за първия си четвъртфинал на "Уимбълдън" Коко Гоф се класира за първия си четвъртфинал на "Уимбълдън"
Чете се за: 01:45 мин.
Наоми Осака елиминира Арина Сабаленка за първия си четвъртфинал на Уимбълдън Наоми Осака елиминира Арина Сабаленка за първия си четвъртфинал на Уимбълдън
Чете се за: 01:45 мин.
Джесика Пегула и Каролина Мухова се класираха за четвъртфиналите на Уимбълдън Джесика Пегула и Каролина Мухова се класираха за четвъртфиналите на Уимбълдън
Чете се за: 02:15 мин.
Мадисън Кийс и Линда Носкова оформиха осминафинален сблъсък на Уимбълдън Мадисън Кийс и Линда Носкова оформиха осминафинален сблъсък на Уимбълдън
Чете се за: 01:27 мин.
Серина Уилямс се отказа от мача си на двойки на Уимбълдън Серина Уилямс се отказа от мача си на двойки на Уимбълдън
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха на НАТО
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Сигнали за бомби в съдебните палати и в обществени сгради в много градове в страната Сигнали за бомби в съдебните палати и в обществени сгради в много градове в страната
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
След трагедията в Струма: Къде е табелата със забраната за къпане? След трагедията в Струма: Къде е табелата със забраната за къпане?
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Хамас разпусна правителството си, ще последва ли разоръжаване Хамас разпусна правителството си, ще последва ли разоръжаване
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Прокуратурата поиска постоянен арест за директора на ВиК –...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Делото "Ива" в Кочани може да продължи цял ден
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Репортерът на БНТ Варсен Такворян стана майка
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Еврокомисар предупреждава политиците да не се месят в спорта
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ