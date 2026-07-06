Марта Костюк се класира за първия си четвъртфинал на Уимбълдън

Украинката се доближи до втори пореден полуфинал на турнир от Големия шлем, след като достигна до финалната четворка на "Ролан Гарос" тази година
Марта Костюк се класира за първия си четвъртфинал на Откритото първенство на Великобритания. Украинката се справи с американската квалификантка Ашли Крюгер, заемаща 102-ро място в света. 12-тата поставена тенисистка прекара по-малко от час и половина на корта, като се наложи с 6:4, 6:4. Тя успя да навакса пасив от 2:4 гейма във втората част, за да затвори мача в своя полза.
Костюк се доближи до втори пореден полуфинал на турнир от Големия шлем, след като достигна до финалната четворка на "Ролан Гарос" тази година.
Каквото и да се случи, 24-годишната украинка ще достигне най-доброто си класиране в кариерата в края на турнира. Сега тя е само на четири точки от Топ 10 и може да се изкачи още по-високо с още една победа.
Марта Костюк е спечелила 21 от последните си 22 мача от 10 април насам (титлите в Руан и Мадрид, полуфинал на "Ролан Гарос"). Тя ще играе на четвърфинала срещу победителката от срещата между италианката Жасмин Паолини и филипинката Александра Еала.