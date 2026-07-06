Марта Костюк се класира за първия си четвъртфинал на Уимбълдън

Марта Костюк се класира за първия си четвъртфинал на Откритото първенство на Великобритания. Украинката се справи с американската квалификантка Ашли Крюгер, заемаща 102-ро място в света. 12-тата поставена тенисистка прекара по-малко от час и половина на корта, като се наложи с 6:4, 6:4. Тя успя да навакса пасив от 2:4 гейма във втората част, за да затвори мача в своя полза.

Костюк се доближи до втори пореден полуфинал на турнир от Големия шлем, след като достигна до финалната четворка на "Ролан Гарос" тази година.

Каквото и да се случи, 24-годишната украинка ще достигне най-доброто си класиране в кариерата в края на турнира. Сега тя е само на четири точки от Топ 10 и може да се изкачи още по-високо с още една победа.

Марта Костюк е спечелила 21 от последните си 22 мача от 10 април насам (титлите в Руан и Мадрид, полуфинал на "Ролан Гарос"). Тя ще играе на четвърфинала срещу победителката от срещата между италианката Жасмин Паолини и филипинката Александра Еала.