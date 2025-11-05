БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мартин Димитров, ПП-ДБ: Този бюджет е обявяване на война на средната класа и бизнеса

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Запази

Това е най-левият бюджет от 20 години насам – вдигат данъците, трупат дългове и харчат без мярка, коментира той

Мартин Димитров, ПП-ДБ: Този бюджет е обявяване на война на средната класа и бизнеса
Слушай новината

Депутатът от "Продължаваме Промяната – Демократична България" Мартин Димитров остро разкритикува проектобюджета за 2026 г. в студиото на "Още от деня", определяйки го като най-левия от две десетилетия насам. Според него правителството обявява война на средната класа и бизнеса, като вдига данъците, увеличава осигуровките и предвижда рекордно харчене. Това е най-голямото харчене от 20 години насам, заяви Димитров.

Вижте целия разговор в "Още от деня"

По думите му нито бизнесът, нито синдикатите, нито средната класа го одобряват:

"С този бюджет те на практика обявяват война на средната класа и на бизнеса. Има рекордно увеличение на данъците. Помните ли как обещаваха, че няма да ги пипат? А сега ги вдигат двойно."

Димитров определи аргумента, че това ще помогне срещу сивата икономика, като "безумие" и подчерта, че подобен подход никъде по света не работи.

"Взимат 20 милиарда нов дълг и крият още 5 милиарда под черта. Тази година взеха 19 милиарда лева дългове. Догодина ще вземат 20 милиарда. Такова чудо никога не е било. Откриват в бюджета едни 5 милиарда, които никъде не са записани – те са под черта и могат да ги харчат за всичко", посочи Димитров.

Според него управляващите се оправдават с увеличението на минималната заплата и пенсиите, но това прикрива реалното преразпределение през бюджета:

"Преразпределението вече стига 46% от БВП и ще стане още повече. Това е невиждано харчене. Наред с нормалните разходи има милиарди, които потъват."

"Увеличават осигуровките с 2 процентни пункта. Едно семейство с двама работещи на средна заплата ще плаща по 100 лева повече всеки месец. Това е огромна тежест", предупреди депутатът.

По повод думите на Бойко Борисов, че критиките трябвало да бъдат насочени към Асен Василев още при сглобката, Димитров отговори:

"Когато беше кабинетът с акад. Денков, дефицитът беше 2%. Това отвори пътя към еврозоната. Сега при това раздуване на разходите шанс няма. До кога ще се оправдават? Нямат ли срам тези хора? Хвърлят пари като луди картечници", добави той.

Депутатът подчерта, че при управлението на ПП–ДБ е започнал процес на съкращаване на излишни разходи, но той е бил спрян от служебните кабинети:

"Ако едно правителство не започне реформи в първите два бюджета, никога няма да ги направи. Тези хора само ще харчат."

По темата за еврозоната Димитров заяви:

"Еврозоната е правилен ход, но самото влизане не гарантира успех. Има държави като Литва, Латвия, Естония и Ирландия, които са пример за успех, но има и страни като Гърция, които с безконтролно харчене се докараха до фалит. Не искаме да повторим гръцкия сценарий. Те ги спасиха, но обедняха с 90%. Не трябва и ние да стигаме дотам."

#Бюджет 2026 #Мартин Димитров, ПП-ДБ #ПП-ДБ #проектобюджет

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
1
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
2
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Евакуирани са всички семейства от напукания блок в столичния квартал "Хаджи Димитър"
3
Евакуирани са всички семейства от напукания блок в столичния...
Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал "Илинден"
4
Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал...
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас
5
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в...
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
6
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Политика

Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Андрей Ковачев: РСМ се самоблокира заради нежелание да изпълни поетите ангажименти Андрей Ковачев: РСМ се самоблокира заради нежелание да изпълни поетите ангажименти
Чете се за: 03:40 мин.
Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г. Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:12 мин.
НС сезира ЦИК за легитимността на депутат от партия "Величие" НС сезира ЦИК за легитимността на депутат от партия "Величие"
Чете се за: 00:20 мин.
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
Чете се за: 00:22 мин.
Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г. Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин след инцидент Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин след инцидент
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул....
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
"Вашата битка е и наша": Ню Йорк с първи кмет мюсюлманин...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ