Мартин Димитров, ПП-ДБ: Този бюджет е обявяване на война на средната класа и бизнеса

Депутатът от "Продължаваме Промяната – Демократична България" Мартин Димитров остро разкритикува проектобюджета за 2026 г. в студиото на "Още от деня", определяйки го като най-левия от две десетилетия насам. Според него правителството обявява война на средната класа и бизнеса, като вдига данъците, увеличава осигуровките и предвижда рекордно харчене. Това е най-голямото харчене от 20 години насам, заяви Димитров.

По думите му нито бизнесът, нито синдикатите, нито средната класа го одобряват:

"С този бюджет те на практика обявяват война на средната класа и на бизнеса. Има рекордно увеличение на данъците. Помните ли как обещаваха, че няма да ги пипат? А сега ги вдигат двойно."

Димитров определи аргумента, че това ще помогне срещу сивата икономика, като "безумие" и подчерта, че подобен подход никъде по света не работи.

"Взимат 20 милиарда нов дълг и крият още 5 милиарда под черта. Тази година взеха 19 милиарда лева дългове. Догодина ще вземат 20 милиарда. Такова чудо никога не е било. Откриват в бюджета едни 5 милиарда, които никъде не са записани – те са под черта и могат да ги харчат за всичко", посочи Димитров.

Според него управляващите се оправдават с увеличението на минималната заплата и пенсиите, но това прикрива реалното преразпределение през бюджета:

"Преразпределението вече стига 46% от БВП и ще стане още повече. Това е невиждано харчене. Наред с нормалните разходи има милиарди, които потъват." "Увеличават осигуровките с 2 процентни пункта. Едно семейство с двама работещи на средна заплата ще плаща по 100 лева повече всеки месец. Това е огромна тежест", предупреди депутатът.

По повод думите на Бойко Борисов, че критиките трябвало да бъдат насочени към Асен Василев още при сглобката, Димитров отговори:

"Когато беше кабинетът с акад. Денков, дефицитът беше 2%. Това отвори пътя към еврозоната. Сега при това раздуване на разходите шанс няма. До кога ще се оправдават? Нямат ли срам тези хора? Хвърлят пари като луди картечници", добави той.

Депутатът подчерта, че при управлението на ПП–ДБ е започнал процес на съкращаване на излишни разходи, но той е бил спрян от служебните кабинети:

"Ако едно правителство не започне реформи в първите два бюджета, никога няма да ги направи. Тези хора само ще харчат."

По темата за еврозоната Димитров заяви: