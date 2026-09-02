Мартин Георгиев се разписа за първи път с екипа на АЕК

Българският национал Мартин Георгиев отбеляза първото си попадение за АЕК, след като се разписа при успеха с 2:0 над Нестос Хрисопулис в двубой от първия кръг на турнира за Купата на Гърция.

83’ O Μάγερ εκτελεί φάουλ, ο Γκεοργκίεφ πιάνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και κάνει το 0-2!#AEKFC #ForzaAekara #GreekCup pic.twitter.com/OSeh5qaArT — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 2, 2026

Бившият защитник на Славия започна срещата като титуляр и остана на терена през всичките 90 минути. Това беше и първият му официален мач за АЕК през новия сезон.

Атиняни поведоха още в 10-ата минута. Анголският нападател Зини получи възможност да стреля от наказателното поле и с мощен удар даде аванс на гръцкия шампион.

Точка на спора постави именно Мартин Георгиев в 83-ата минута. Ловро Маер центрира от свободен удар, а българският бранител се включи добре на втора греда и с удар с глава изпрати топката в мрежата за крайното 2:0.

По този начин Георгиев не само помогна на АЕК да продължи напред за Купата на Гърция, но и откри головата си сметка за клуба.