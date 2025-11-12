Мартин Мечкаров за историческия успех на Берое 2016 в турнира "Чалъндж къп": Борихме се до последно за всяка една топка

Берое 2016 (Стара Загора) записа исторически успех на европейска сцена, след като надделя над Слован Братислава с 3:2 гейма в първия двубой от 1/32-финалите на Купата на претендентите. Опитният посрещач Мартин Мечкаров, който имаше ключова рола за победата, се надява и занапред отборът да постига такива успехи.

"Радвам се, че записахме тази победа точно в Стара Загора пред наша публика. Надявам се занапред да продължаваме да постигаме такива успехи и да радваме феновете на клуба", каза Мечкаров.

"Започнахме мача напрегнато. Не бяхме достатъчно агресивни и емоционални. Нямаше настроение, но за това допринесе и противникът, който имаше няколко добри момента. Впоследствие ни мотивира това, че намерихме нашия ритъм, започнахме ние да диктуваме темпото на игра, и най-вече това, че не трябва да губим, без да се борим и да дадем всичко от себе си пред хората, които са дошли да ни гледат", каза още асът.

"Ключовият момент в мача беше, когато внесохме повече настроение в играта си, променихме стила на игра, променихме темпото и се борихме до последно за всяка една топка", допълни Мечкаров.

Реваншът е на 19 ноември в Братислава, където беройци ще се опитат да затвърдят впечатляващото си представяне.