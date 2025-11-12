БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

Мартин Мечкаров за историческия успех на Берое 2016 в турнира "Чалъндж къп": Борихме се до последно за всяка една топка

от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Старозагорци показаха характер, след като изоставаха с 0:2, но успяха да излязат като крайни победители от мача в Стара Загора.

мартин мечкаров историческия успех берое 2016 турнира чалъндж къп борихме последно всяка една топка
Слушай новината

Берое 2016 (Стара Загора) записа исторически успех на европейска сцена, след като надделя над Слован Братислава с 3:2 гейма в първия двубой от 1/32-финалите на Купата на претендентите. Опитният посрещач Мартин Мечкаров, който имаше ключова рола за победата, се надява и занапред отборът да постига такива успехи.

"Радвам се, че записахме тази победа точно в Стара Загора пред наша публика. Надявам се занапред да продължаваме да постигаме такива успехи и да радваме феновете на клуба", каза Мечкаров.

"Започнахме мача напрегнато. Не бяхме достатъчно агресивни и емоционални. Нямаше настроение, но за това допринесе и противникът, който имаше няколко добри момента. Впоследствие ни мотивира това, че намерихме нашия ритъм, започнахме ние да диктуваме темпото на игра, и най-вече това, че не трябва да губим, без да се борим и да дадем всичко от себе си пред хората, които са дошли да ни гледат", каза още асът.

"Ключовият момент в мача беше, когато внесохме повече настроение в играта си, променихме стила на игра, променихме темпото и се борихме до последно за всяка една топка", допълни Мечкаров.

Реваншът е на 19 ноември в Братислава, където беройци ще се опитат да затвърдят впечатляващото си представяне.

"Имаме големи шансове да се върнем с победа от гостуването си", смята волейболистът на "зелено-белите".

Берое впечатли с драматичен обрат в дебюта си в Европа
Берое впечатли с драматичен обрат в дебюта си в Европа
Под ръководството на треньора Мирослав Живков, старозагорци...
Чете се за: 01:12 мин.
