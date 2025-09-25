Мартин Минчев сред голмайсторите за Краковия при разгром за Купата на Полша

Мартин Минчев блесна с пълна сила за Краковия Краков за Купата на Полша. Българинът и неговите съотборници разгромиха Гурник Лечна при визитата си след 5:1 в мач от втория кръг.

Нападателят започна сред титулярите и се отличи с два гола за разгрома на тима от Краков. Българският национал се разписа в 19-та и 37-та минута. Минчев бе заменен в 46-та минута Кахвех Захиролеслам.

Между двете му попадения точен беше неговият съотборник Микел Майгор. Кахвех Захиролеслам и Доминик Пила също отбелязаха във вратата на Лечна в първите десет минути на втората част.

Бранислав Спачил оформи крайното 1:5 секунди преди изтичане на редовното време на срещата.