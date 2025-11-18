Рафиня поднови тренировки с Барселона

Една от звездите в атаката на Барселона – Рафиня, се завърна към тренировки след контузия, съобщиха от клуба.

28-годишният бразилец получи травма при победата с 3:1 над Овиедо в шестия кръг на Ла Лига на 25 септември. Впоследствие той имаше рецидив на тренировка.

Следващият мач на Барселона е на 22 ноември срещу Атлетик Билбао на реновирания стадион „Камп Ноу“.

През сезон 2025/26 Рафиня е участвал в седем мача за каталунците във всички състезания, отбелязвайки 3 гола и давайки 2 асистенции.