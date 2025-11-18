Лудогорец удължи договорите на двама от лидерите си

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Новината потвърдиха от пресслужбата на клуба.

Снимка: Startphoto.bg
Двама ключови футболисти на Лудогорец удължиха своите договори с клуба. Това са нападателят Квадво Дуа и вратарят Серджио Падт. Новият контракт на швейцареца е до лятото на 2028 г., а на нидерландския страж – до лятото на 2027 г.

Квадво Дуа пропусна мачовете от началото на сезона заради контузия, която получи по време на лятната подготовка. Швейцарецът вече тренира наравно със съотборниците си и скоро ще бъде на разположение на треньорския щаб.

Серджио Падт в момента се възстановява от травма, получена в домакинския мач срещу Арда, но се очаква съвсем скоро също да бъде готов за игра.

#Квадво Дуа #Серджио Падт #ПФК Лудогорец

