Мартин Петров в предаването "Арена спорт"

Тази неделя в "Арена Спорт" ще видите:

Часове след първия мач на ЦСКА на обновения стадион "Българска армия" в студиото гостува легендата Мартин Петров.

След успехите на българските борци на световното първенство - среща с медалистите и поглед към новия етап пред най-успешния ни олимпийски спорт.

На старта на Младежките олимпийски игри в Дакар, какви са очакванията за представянето на нашите състезатели - пряко включване от столицата на Сенегал.

Не пропускайте "Арена Спорт" в неделя, 1 ноември от 13:00 часа по БНТ 1!