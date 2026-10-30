НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3

Преките предавания от световното първенство по борба продължават в ефира на БНТ 3.

Астана приема най-добрите на планетата в трите стила.

До момента България се представя изключително силно на световното първенство по борба в Астана.

Кои българи взеха отличия?

Националите ни завоюваха три медала – 1 златен и 2 бронзови.

Семен Новиков стана световен шампион в кат. до 87 кг, класически стил. На финала златният олимпийски медалист победи категорично иранеца Алиреза Мохмадипиани с 4:0, с което прекъсна 13-годишна суша без световна титла в класическия стил за България.

Кирил Милов завоюва бронзов медал след безапелационна победа с 10:0 над австриеца Маркус Рагингер в кат. до 97 кг, класически стил.

Четирикратната европейска шампионка Биляна Дудова спечели втория бронзов медал за България след успех в спора за третото място. В кат. до 62 кг вече носителката на три отличия от световни първенства победи шведката Йохана Линдборг с 4:2.

Едмонд Назарян в кат. до 63 кг. класически стил остана на крачка от отличията, като загуби битката за бронза срещу Озодбек Калимбоев и завърши на пето място.



Ахмед Магамаев в кат. до 97 кг, свободен стил беше елиминиран на осминафиналите след оспорвана схватка (4:5) срещу Гиви Мацарашвили (Грузия).

България има шанс за още един медал днес, 30 октомври.

Шамил Мамедов в кат. до 65 кг, свободен стил излиза в следобедната сесия (след 15:00 ч. българско време) в решителна битка за бронзовия медал. За място на финала Мамедов ще спори с арменеца Вазген Теванян, №1 в Европа от шампионата през 2023 г. и бронзов медалист от световното същата година.

Какво предстои:

В свободния стил Магомед Рамазанов, Георги Иванов и Микяй Наим допуснаха поражения в елиминациите. Олимпийският шампион Рамазанов бе спрян от двукратния №1 в света Камран Газемпур (Иран) на старта при 86-килограмовите.

Националът поведе с 1:0, съперникът му успа да изравни в началото на втората част за 1:1. Рамазанов взе още две точки, но иранецът веднага го контраатакува за 4 т., което му донесе и успеха за крайното 3:5.

При 125-килограмовите Георги Иванов започна с туш срещу бразилеца Сабриел Силва. В следващия кръг обаче двукратният европейски шампион до 23 г. имаше оспорвана битка с натурализирания германец от ирански произход Моксен Сиар. Резултатът бе равен 5:5, но съперникът му успя да постигне туш, 1,45 мин. преди края на срещата.

Микяй Наим (61) също загуби на старта след технически туш 2:12 от индиеда Нахил Нахил, шампион на Азия до 23 г. през 2025-а. Европейският вицешампион от 2023-а загуби шансове да продължи, след като и съперникът му загуби в следващия кръг.

Ако съперниците и на Рамазанов и Иванов стигнат финалите, националите ще продължат в репешажите за бронза.

Ахмед Батаев започва своето участието в категория до 92 кг в свободния стил утре (31 октомври).

Преките предавания от финалите в Астана започват всеки ден след 15:00 часа по БНТ 3