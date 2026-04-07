Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в Северна Франция

Машинист на високоскоростен влак загина, след като управляваният от него влак се сблъска с тежкотоварен камион между градовете Ланс и Бетюн в Северна Франция. 13 души са ранени, двама от тях тежко, предаде Франс прес, като се позова на префектурата на департамента Па дьо Кале.

Инцидентът се е случил в 7.00 ч. местно време (8.00 ч. българско време), докато влакът е преминавал през железопътен прелез, посочва Ес Ен Се Еф.

Нито френските железници, нито префектурата уточниха какви са били обстоятелствата, довели до инцидента.

Ес Ен Се Еф подчерта, че движението на влаковете между Бетюн и Ланс е преустановено.