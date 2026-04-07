БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Дъжд и сняг за Великден
Чете се за: 02:27 мин.
"Оцелях, това са години, подарени от...
Чете се за: 05:50 мин.
Енергийният министър: Наблюдаваме ежедневно пазара на...
Чете се за: 04:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в Северна Франция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Високоскоростен влак удари камион на прелез между градовете Ланс и Бетюн

Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в Северна Франция
Снимка: Снимката е илюстративна
Слушай новината

Машинист на високоскоростен влак загина, след като управляваният от него влак се сблъска с тежкотоварен камион между градовете Ланс и Бетюн в Северна Франция. 13 души са ранени, двама от тях тежко, предаде Франс прес, като се позова на префектурата на департамента Па дьо Кале.

Инцидентът се е случил в 7.00 ч. местно време (8.00 ч. българско време), докато влакът е преминавал през железопътен прелез, посочва Ес Ен Се Еф.

Нито френските железници, нито префектурата уточниха какви са били обстоятелствата, довели до инцидента.

Ес Ен Се Еф подчерта, че движението на влаковете между Бетюн и Ланс е преустановено.

#жп инцидент #северна франция #ВИСОКОСКОРОСТЕН ВЛАК

Последвайте ни

ТОП 24

Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
1
Най-четени

Още от: Европа

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ