Мащабна акция в Слънчев бряг: Десетки санкции за нарушения с електрически тротинетки и велосипеди

47 фиша и три акта по Закона за движението по пътищата бяха съставени при специализирана полицейска акция в курортен комплекс „Слънчев бряг“. Проверките, извършени от служители на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Бургас със съдействието на Районното управление в Несебър, бяха насочени срещу неправомерното движение на електрически тротинетки, велосипеди и други индивидуални електрически превозни средства в пешеходните зони.

Паралелно с това служители на отдел „Икономическа полиция“, НАП и Комисията за защита на потребителите провериха 10 търговски обекта, включително фирми, отдаващи под наем електрически рикши и велосипеди. При инспекциите са съставени седем акта от фискалния контрол и три акта от Комисията за защита на потребителите.

Установените нарушения са свързани с неправилно обозначаване на цените, несъответствия при двойното обозначаване в левове и евро, липса на задължителни ценоразписи и менюта, както и други нарушения на Закона за туризма и Закона за защита на потребителите.





