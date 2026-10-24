Масови протести във Франция: 410 хиляди на улицата, сблъсъци с полицията в Париж

Водещата международна тема – стотици хиляди демонстранти излязоха по улиците във Франция и днес.

410 хиляди протестираха в над 100 населени места. В Париж започна мирно шествие на над 100 хиляди демонстранти срещу скъпия живот. Напрежението обаче ескалира въпреки засилените мерки за сигурност. В столицата 500 маскирани младежи замеряха полицаите с камъни. Органите на реда отвърнаха със сълзотворен газ. Сблъсъци имаше и в Марсилия и Лион. В Орлеан хиляди излязоха на протест срещу крайнодясната партия на Марин льо Пен, която провежда конгрес в града. Льо Пен е фаворит в сондажите за президентските избори през април.

Луи, протестиращ: „Цялото това полицейско насилие е плашещо. Но всъщност, трябва да се справим и да се надигнем. Защото ако позволим на този натиск, на това насилие да ни уплаши, това просто ще убие движението. Точно това се опитва да постигне правителството.“

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