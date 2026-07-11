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Матей Казийски остава в Халкбанк Анкара още един сезон

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Спорт
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Това ще бъде трети сезон за 41-годишния Казийски за тима от Анкара.

Матей Казийски
Снимка: bgvolleyball.com
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Матей Казийски остава в Халкбанк Анкара за още един сезон, съобщават от руския волейболен клуб в събота. Бившият български национал носи екипа на столичния отбор през последната кампания, а треньор е българинът Радостин Стойчев.

"Халкбанк поднови договора на нашия опитен нападател Матей Казийски. Това е част от преструктурирането на състава за новия сезон. Матей Казийски, едно от известните имена в световния волейбол, ще продължи да играе със синьо-бялата фланелка през новия сезон, благодарение на своя опит, лидерски качества и влияние на игрището. Вярваме, че Матей Казийски ще продължи да има значителен принос за нашия отбор със своя опит и професионализъм и му желаем успешен сезон", написаха от Халкбанк в своя официален сайт.

Това ще бъде трети сезон за 41-годишния Казийски за тима от Анкара. Нападателят беше национал на България в периода 2003-2012 година.

През последния сезон Халкбанк завърши на трето място в първенството на Турция.

#ВК Халкбанк Анкара #Матей Казийски

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