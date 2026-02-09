Матилд Гремо защити олимпийската си титла си в ските свободен стил слоупстайл

Швейцарката Матилд Гремо спечели отново олимпийската титла в ските свободен стил слоупстайл на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Тя спечели златото и преди четири години в Пекин и продължи и доминацията на Швейцария в тази дисциплина, като сънародничката й Сара Хьофлин триумфира в Пьончан през 2018 година.

Матилд Гремо, която е и двукратна световна шампионка в слоупстайла, спечели златния медал с чудесно представяне във втория манш, в който заслужи най-високо оценка сред всички състезателки - 86.96 точки. Швейцарката се превърна в истинска легенда в спорта, като стана първата, която не е изпускала голяма титла от 2021 година досега.

В журито като технически делегат на FIS участва и българинът Константин Минчев.

Втора със сребро, както и преди четири години в Пекин, остана китайката Айлин Гу. Тя водеше в класирането след първия рунд, като постигна 86.58 точки, остана втора сред втория манш, а в третия падна още в началото, с което се прости с амбициите си за олимпийска титла.

Канадката Меган Олдам спечели бронзовия медал в дисциплината, като записа 76.46 точки в третия манш. Канадката бе много щастлива от мястото си на подиума, тъй като изпревари само с 0.41 точки британката Кърсти Мюир, която остана четвърта.