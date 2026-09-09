Матю Бренън с пета победа в дебютната си Вуелта

Матю Бренън продължава да впечатлява с фантастичния си дебют в Обиколката на Испания. 21-годишният британец от Висма-Лийз а байк спечели и 17-ия етап на надпреварата, записвайки пета етапна победа от началото на Вуелтата.

Бренън триумфира в 185-километровия етап от Дос Ерманас до Севиля, като отново показа силата си в масовия финален спринт. Британецът бе най-бърз по улиците на Севиля и пресече финалната линия с време 4 часа, 7 минути и 5 секунди.

Втори остана белгиецът Жорди Меус от Ред Бул-Бора-Хансгрое, а третото място зае датчанинът Магнус Корт-Нилсен от Уно-Екс Мобилити. Основната група финишира с времето на победителя.

В генералното класиране промени след етапа няма. Испанецът Енрик Мас от Мовистар продължава да носи червената фланелка, като има преднина от 2:06 минути пред австриеца Феликс Гал от Декатлон и 2:10 минути пред словенеца Примож Роглич от Ред Бул-Бора-Хансгрое.

Големите размествания обаче могат да дойдат още утре. Предстои индивидуален старт по часовник с дължина 32,1 километра от Ел Пуерто де Санта Мария до Херес, който може сериозно да промени подреждането сред фаворитите.

В класирането по точки лидер остава белгиецът Ваут ван Аерт от Висма-Лийз а байк, докато при катерачите начело е колумбиецът Сантяго Буитраго от Бахрейн-Викториъс.

За Бренън пък това е поредното впечатляващо постижение в дебютното му участие в Гран Тур. Само на 21 години британецът вече има пет етапни успеха във Вуелтата.