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Матю Бренън спечели третата си етапна победа във Вуелтата

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Спорт
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Британецът триумфира в спринта в Лорка след отлична работа на Ваут ван Арт, а Енрик Мас запази червената фланелка

Матю Бренън спечели третата си етапна победа във Вуелтата
Снимка: БГНЕС
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Матю Бренън продължи впечатляващото си представяне във Вуелта а Еспаня и спечели 11-ия етап от надпреварата. Британецът беше най-бърз във финалния спринт след 153,8 километра между Картахена и Лорка и записа третия си етапен успех в тазгодишното издание.

Отборът на Висма изигра ключова роля за победата. Ваут ван Арт беше изключително активен през целия ден, следеше опасните атаки и в заключителните метри изведе Бренън в отлична позиция за спринта. Британецът завърши работата на своя съотборник и изпревари Бриан Кокар в битката за първото място.

Това е трети успех за Бренън във Вуелтата след победите му в Маноск и Рокетес. По този начин той се изравни с Тадей Погачар по брой етапни победи в тазгодишното състезание.

Въпреки че профилът на етапа не предлагаше сериозни планински изпитания, денят се оказа напрегнат за колоната. Силният вятър доведе до разкъсвания около 90 километра преди финала, като основните претенденти за генералното класиране трябваше да бъдат изключително внимателни.

Лидерът Енрик Мас постоянно се движеше в челните позиции и не позволи да бъде изненадан. Испанецът дори потърси възможност да постави под напрежение преките си конкуренти, но впоследствие отделните групи отново се събраха.

Основната точка за атака беше изкачването към Алто де Аледо, чийто връх се намираше на 33 километра от финала. Едуард Дънбар опита да се откъсне, но Ван Арт веднага реагира и не му позволи да натрупа преднина. Белгиецът премина пръв през височината и продължи да контролира ситуацията в полза на Бренън.

Високото темпо се запази и при спускането към Лорка, където колоната отново се разкъса. В крайна сметка обаче никой не успя да предотврати спринтовия финал, а Висма реализира отлично плана си – Ван Арт поведе Бренън, а британецът не остави шанс на съперниците си.

Промени сред водещите в генералното класиране не настъпиха. Енрик Мас остава с червената фланелка за трети пореден ден, като авансът му пред Примож Роглич е 1:18 минути.

Испанецът ще търси възможност да увеличи преднината си пред словенеца преди индивидуалния часовник в Херес. Следващите планински изпитания дават шанс на Мас да атакува, като първата възможност идва още в етапа към Калар Алто.

#Колоездачна обиколка на Испания 2026 г. #Матю Бренън

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