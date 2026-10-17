Мая Мичева е финалистка на сингъл и двойки на турнир от World Tennis Tour Juniors в Испания

14-годишната Мая Мичева направи фурор на турнира от категория J60 на World Tennis Tour Juniors в Махадаонда (Испания).

Българката се класира за финалите на сингъл и двойки при девойките.

На полуфиналите на сингъл Мичева разгроми с 6:0, 6:0 Леа Гомбарикова (Словакия). Това е четвърта поредна победа за българката в турнира, като до момента тя е загубила само един сет. В спор за титлата Мичева ще играе срещу Виктория Цесоните (Германия).

Във финала на двойки Мичева и Едурне Тортахада (Испания) ще се изправят срещу Леа Гомбарикова (Словакия) и Илона Канерва (Финландия).