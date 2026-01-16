Мъж преби и заплаши с убийство фелдшер от Спешна помощ в Павликени

Задържан е мъж, нанесъл побой на медицински специалист от Спешна помощ в Павликени, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Разследването по досъдебно производство за отправена закана за убийство и за причинена лека телесна повреда на медицински специалист при изпълнение на службата му се води от Районната прокуратура във Велико Търново.

Вчера около 2.00 през нощта медицинският фелдшер при Филиала за спешна медицинска помощ в Павликени посетил адрес след подаден сигнал в село Върбовка, за мъж с наранен крак след падане. Докато извършвал прегледа, друго присъстващо лице нанесло три удара с юмрук в областта на гърдите на медицинския фелдшер и му отправило закана с убийство.

По случая в Районното управление в Павликени е започнато досъдебно производство. В хода на разследването са разпитани свидетели, извършено е освидетелстване на пострадалия, назначена е съдебно-медицинска експертиза.

Извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа. Предстои той да бъде привлечен в качеството на обвиняем и да му бъде взета мярка за неотклонение "задържане под стража".