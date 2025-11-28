БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мъжката щафета на България остана на крачка от полуфиналите на Световната купа по шорттрек в Дордрехт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Световната купа в Дордрехт продължава до неделя.

Иван Дончев, Стефан-Александър Кюмюрджиев, Максим Максимов и Асен Гюров
Снимка: БТА
Слушай новината

Щафетата на България за мъже завърши на трето място в първа четвъртфинална серия на Световната купа по шорттрек в Дордрехт (Нидерландия), която е квалификация за Зимните олимпийски игри в Италия през февруари следващата година.

Иван Дончев, Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов финишираха за 7:01.535 минути и останаха зад тимовете на Италия и Германия, които продължават на полуфиналите.

Българите ще бягат в ранкинг сериите заедно с Великобритания, Турция и Полша.

На 1000 метра Стефан-Александър Кюмюрджиев преодоля първите серии след съдийско решение, след като се класира четвърти в пета серия с 1:48.035 минута. Иван Дончев се нареди втори в четвърта с 1:27.667 минута, а Максимов - четвърти в шеста с 1:29.958.

Във вторите пресявки Кюмюрджиев завърши на четвърто място в шеста серия с 1:28.692 минута. На репешажите той остана пети в 11-а с 1:29.180 минута, Дончев е четвърти в първа серия с 1:30.815, а Максимов - пети в пета с 1:30.118.

В репешажите на 500 метра Дончев е трети в пета серия с 41.912 секунди, Гюров трети в девета с 42.662, а Максимов втори в 11-а с 42.728 секунди. Само победителите от всяка серия и шестте с най-добри втори времена продължават напред.

Световната купа в Дордрехт продължава до неделя.

#Стефан-Александър Кюмюрджиев #Максим Максимов #Асен Гюров #Световна купа по шорттрек #Иван Дончев #Шорттрек

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
1
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
2
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
3
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
4
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2%...
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
5
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
6
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Зимни

Австриец записа първата си победа за Световната купа по ски алпийски дисциплини
Австриец записа първата си победа за Световната купа по ски алпийски дисциплини
Валери Божинов, Гьоко Хаджиевски и Радослав Янков в "Арена спорт" Валери Божинов, Гьоко Хаджиевски и Радослав Янков в "Арена спорт"
Чете се за: 00:27 мин.
Екатерина Дафовска: Пожелавам си само здраве и близките ми хора също да са здрави Екатерина Дафовска: Пожелавам си само здраве и близките ми хора също да са здрави
Чете се за: 00:57 мин.
Гледайте Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата" Гледайте Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:45 мин.
Екатерина Дафовска празнува своя 50-годишен юбилей Екатерина Дафовска празнува своя 50-годишен юбилей
Чете се за: 01:55 мин.
Одермат започна подобаващо сезона в Супер-Г за Световната купа Одермат започна подобаващо сезона в Супер-Г за Световната купа
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Експлозия на борда на празен танкер край Босфора Експлозия на борда на празен танкер край Босфора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна "Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна
Чете се за: 01:07 мин.
По света
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ