БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МБАЛ "Света Анна" във Варна съди НЗОК

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази
мбал света анна варна съди нзок
Слушай новината

Административният съд във Варна образува дело по иска на Многопрофилната болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ срещу Националната здравноосигурителна каса.

Причината е, че касата не е платила надлимитната дейност, извършена от болницата. В исковата молба се твърди, че НЗОК неоснователно отказва да заплати медицински дейности, извършени и отчетени от август до ноември 2025 година, като болницата претендира за сумата от 525 775,58 евро главница и 5 573,79 евро обезщетение. Здравното заведение атакува прилагането на т. нар. „месечни лимити“ (индикативни стойности), като изтъква, че те противоречат на Конституцията и на Решение № 6/11.04.2024 г. на Конституционния съд.

В жалбата се акцентира, че като лечебно заведение със спешен и денонощен прием, за ръководството на болницата е невъзможно да предвиди броя на пациентите, а отказът от заплащане нарушава правата на здравноосигурените лица на достъпна и своевременна медицинска помощ.

В молбата се посочва още, че към момента на възникване на задълженията Здравната каса е разполагала с необходимите средства в резерва си, но въпреки изпратената покана за доброволно изпълнение на 12.01.2026 година, плащане не е постъпило. Припомняме, че заради неразплатените средства лекарите от болница “Света Анна” не получиха пълните си заплати и на 15 януари излязоха на протест. По-късно за същия проблем – неразплатена надлимитна дейност, съобщиха и от болница “Варна”.

#УМБАЛ "Св. Анна" #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
2
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
3
Какво време ни очаква през февруари?
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
4
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
5
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен...
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
6
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Регионални

Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Община Ардино
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Община Ардино
Близо година след пожара: Тревненската школа остава без покрив Близо година след пожара: Тревненската школа остава без покрив
Чете се за: 02:45 мин.
Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта
Чете се за: 03:35 мин.
Блокадата продължава: Границата със Северна Македония е отворена още снощи, а със Сърбия е затворена за камиони Блокадата продължава: Границата със Северна Македония е отворена още снощи, а със Сърбия е затворена за камиони
Чете се за: 03:55 мин.
Последен ден с противоепидемични мерки срещу грипа в област Бургас Последен ден с противоепидемични мерки срещу грипа в област Бургас
Чете се за: 00:37 мин.
Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Община Ардино
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Бойко Борисов ще участва в срещата на върха на ЕНП в Загреб Бойко Борисов ще участва в срещата на върха на ЕНП в Загреб
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Близо година след пожара: Тревненската школа остава без покрив
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Блокадата продължава: Границата със Северна Македония е отворена...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ