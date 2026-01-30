МБАЛ "Света Анна" във Варна съди НЗОК

Административният съд във Варна образува дело по иска на Многопрофилната болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ срещу Националната здравноосигурителна каса.

Причината е, че касата не е платила надлимитната дейност, извършена от болницата. В исковата молба се твърди, че НЗОК неоснователно отказва да заплати медицински дейности, извършени и отчетени от август до ноември 2025 година, като болницата претендира за сумата от 525 775,58 евро главница и 5 573,79 евро обезщетение. Здравното заведение атакува прилагането на т. нар. „месечни лимити“ (индикативни стойности), като изтъква, че те противоречат на Конституцията и на Решение № 6/11.04.2024 г. на Конституционния съд.

В жалбата се акцентира, че като лечебно заведение със спешен и денонощен прием, за ръководството на болницата е невъзможно да предвиди броя на пациентите, а отказът от заплащане нарушава правата на здравноосигурените лица на достъпна и своевременна медицинска помощ.

В молбата се посочва още, че към момента на възникване на задълженията Здравната каса е разполагала с необходимите средства в резерва си, но въпреки изпратената покана за доброволно изпълнение на 12.01.2026 година, плащане не е постъпило. Припомняме, че заради неразплатените средства лекарите от болница “Света Анна” не получиха пълните си заплати и на 15 януари излязоха на протест. По-късно за същия проблем – неразплатена надлимитна дейност, съобщиха и от болница “Варна”.