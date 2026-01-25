Мелони остро отвърна на Тръмп за Афганистан

Италианският премиер Джорджа Мелони реагира остро на изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви пред „Фокс нюз“, че европейските съюзници от НАТО били „назад от фронта“ по време на войната в Афганистан.

Мелони определи думите му като изненадващи и неприемливи. Тя припомни, че след атентатите от 11 септември НАТО задейства Член 5 за първи и единствен път – като знак на солидарност със САЩ. Италия, по думите ѝ, е участвала активно, изпращайки хиляди военни и поемайки контрола над Регионалното командване „Запад“ – една от най-важните зони в мисията.

Премиерът подчерта, че цената за Италия е била висока – 53 загинали и над 700 ранени военнослужещи. Според нея омаловажаването на приноса на европейските съюзници е несправедливо, особено когато идва от партньорска държава. „Приятелството изисква уважение“, заяви Мелони.

Критики към думите на Тръмп дойдоха и от други страни. Сред тях беше и британският принц Принц Хари, който сам е участвал в бойни мисии в Афганистан. Малко по-късно Тръмп смекчи позицията си и похвали британските военни.

Въпреки разногласията, Мелони показа и по-умерен тон. Тя заяви, че ако усилията на Тръмп доведат до край на войната в Украйна, Италия би подкрепила идеята той да получи Нобелова награда за мир. Това тя каза на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Рим.