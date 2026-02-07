БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мениджърът на Лийдс сравни Груев със Стоичков и Матеус

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Мисля, че беше изключителен, заяви Даниел Фарке.

силите груев лийдс стигнаха равенство евертън
Снимка: Leeds United/X
Слушай новината

Даниел Фарке не спести своите похвали за играта на Илия Груев при победата на Лийдс срещу Нотингам Форест с 3:1 във Висшата лига. Мениджърът на йоркширци сравни представянето на българския национал с двама носители на „Златната топка“ – Христо Стоичков и Лотар Матеус.

Халфът се отличи за победата на новака в английския елит, записвайки две асистенции на стадион „Елънд Роуд“.

Той беше смесица между българските си корени, Христо Стоичков, и моите германски корени, Лотар Матеус. В защита беше навсякъде. В атака даваше ключови пасове с гениалния си ляв крак. Две асистенции и много, много ключови подавания. Мисля, че беше изключителен", започна наставника по адрес на българина.

„С включването на Ноа Окафор, който е по-офанзивно настроен играч от Антон Щах, добавихме футболист със сила в атака, който може да преодолява съперници. Втората причина е, че през цялата седмица Илия изглеждаше невероятно мотивиран. На него може да се разчита. Обикновено той ти гарантира оценка шест или седем от десет. Този път беше много близо до десет от десет, добави мениджъра.

"Предвид тактическите елементи, които искахме да използваме, Илия беше много подходящ. Забелязахме определени слабости на съперника и Груев свърши отлична работа с левия си крак. Насърчихме го да играе с повече пасове напред. Основното обаче беше, че той тренира наистина добре през последните дни и затова, слава Богу, решението да заложжим на него беше правилно", каза още Фарке.

Свързани статии:

Илия Груев се отличи с две асистенции при успеха на Лийдс над Нотингам Форест
Илия Груев се отличи с две асистенции при успеха на Лийдс над Нотингам Форест
Отличен мач за българския национал.
Чете се за: 01:45 мин.
#Висша лига 2025/26 #ФК Нотингам Форест #ФК Лийдс Юнайтед #Илия Груев - младши #Даниел Фарке

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
1
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
2
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
5
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишен е с издирвания Калушев, Агенцията за закрила на детето се самосезира
6
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишен е с...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Футбол

Осасуна отказа Селта в Ла Лига
Осасуна отказа Селта в Ла Лига
Едно полувреме за Мартин Минчев с екипа на Краковия в Полша Едно полувреме за Мартин Минчев с екипа на Краковия в Полша
Чете се за: 01:17 мин.
Росен Божилов и Пиза се пребориха за точка срещу Верона Росен Божилов и Пиза се пребориха за точка срещу Верона
Чете се за: 00:32 мин.
Първи мачове за Левски и Лудогорец в Първа лига през пролетта Първи мачове за Левски и Лудогорец в Първа лига през пролетта
Чете се за: 02:22 мин.
Илия Груев се отличи с две асистенции при успеха на Лийдс над Нотингам Форест Илия Груев се отличи с две асистенции при успеха на Лийдс над Нотингам Форест
Чете се за: 01:45 мин.
Александър Тунчев: Малко се дръпнахме и чакахме мачът да свърши и ЦСКА да сбърка Александър Тунчев: Малко се дръпнахме и чакахме мачът да свърши и ЦСКА да сбърка
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Мир в Украйна до март? Мир в Украйна до март?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Конгресът на БСП: Избират ръководство на партията Конгресът на БСП: Избират ръководство на партията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Свлачищни процеси застрашават обществени сгради в Тутракан Свлачищни процеси застрашават обществени сгради в Тутракан
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Костадин Костадинов: Ограничаването на секциите в чужбина не...
Чете се за: 03:15 мин.
Политика
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След преговорите в Маскат: САЩ наложиха нови петролни санкции срещу...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити...
Чете се за: 08:32 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ