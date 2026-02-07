Мениджърът на Лийдс сравни Груев със Стоичков и Матеус

Даниел Фарке не спести своите похвали за играта на Илия Груев при победата на Лийдс срещу Нотингам Форест с 3:1 във Висшата лига. Мениджърът на йоркширци сравни представянето на българския национал с двама носители на „Златната топка“ – Христо Стоичков и Лотар Матеус.

Халфът се отличи за победата на новака в английския елит, записвайки две асистенции на стадион „Елънд Роуд“.

„Той беше смесица между българските си корени, Христо Стоичков, и моите германски корени, Лотар Матеус. В защита беше навсякъде. В атака даваше ключови пасове с гениалния си ляв крак. Две асистенции и много, много ключови подавания. Мисля, че беше изключителен", започна наставника по адрес на българина.

„С включването на Ноа Окафор, който е по-офанзивно настроен играч от Антон Щах, добавихме футболист със сила в атака, който може да преодолява съперници. Втората причина е, че през цялата седмица Илия изглеждаше невероятно мотивиран. На него може да се разчита. Обикновено той ти гарантира оценка шест или седем от десет. Този път беше много близо до десет от десет, добави мениджъра.

"Предвид тактическите елементи, които искахме да използваме, Илия беше много подходящ. Забелязахме определени слабости на съперника и Груев свърши отлична работа с левия си крак. Насърчихме го да играе с повече пасове напред. Основното обаче беше, че той тренира наистина добре през последните дни и затова, слава Богу, решението да заложжим на него беше правилно", каза още Фарке.