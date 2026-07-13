Международната федерация по тенис на маса вдигна санкциите срещу спортисти от Русия

Международната федерация по тенис на маса (ИТТФ) отвори вратите си за състезатели с руски и беларуски паспорти, които могат да се завърнат на международната сцена от 28 юли. Решението важи за лични и отборни шампионати, както и такива за хора с увреждания.

От ИТТФ добавят, че решението отразява скорошните й стъпки по възстановяването на правата на спортисти от Беларус.

Допускането на състезатели от двете страни, които бяха отстранени след началото на войната в Украйна, не може да отмени визови ограничения в различни държави, местно законодателство или санкции. Решението също така не засяга съществуващата юрисдикция на МОК по отношение на Олимпийски игри.

"ИТТФ потвърждава отново своята солидарност с тенис общността в Украйна и отчита дълбокото въздействие на войната върху украинските спортисти", добавят от федерацията и уверяват, че подкрепата им към Украйна остава непроменена.