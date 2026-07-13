БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отложиха за септември делото за катастрофата, при която...
Чете се за: 02:52 мин.
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци...
Чете се за: 01:15 мин.
Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Диана Петкова и Петър Мицин с по пет старта на държавното лично отборно първенство по плуване

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Шампионатът ще се проведе от 16 до 19 юли на басейн "Диана" в София

диана петкова остана извън финала 100 метра съчетано европейското плуване люблин
Снимка: БТА
Слушай новината

Над 500 състезатели от 62 клуба ще вземат участие на държавното лично отборно първенство по плуване за мъже и жени на 50-метров басейн, което ще се проведе на басейн "Диана" в София от четвъртък до неделя (16-19 юли).

На държавното първенство се очакват интересни надпревари с участието на състезатели от България, Турция, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина.

От елитните български състезатели ще стартират Петър Мицин и Диана Петкова, които са заявени на най-много дисциплини - по пет, Любомир Епитропов, Габриела Георгиева и др.

Сутрешната сесия на шампионата ще започва в 9.30 часа, като от четвъртък до събота финалите ще бъдат с начален час 18.00, а в неделя ще стартират час по-рано.

Шампионатът в София ще бъде генерална репетиция преди европейското първенство по плуване в Париж на 31 юли- 8 август.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ „Тракия“ се заплита
2
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ...
България запази първото си място на еврошампионата за юноши до 18 г. с успех над Белгия
3
България запази първото си място на еврошампионата за юноши до 18...
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия" край Карнобат
4
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил...
След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са причините за зачестилите инциденти с тирове?
5
След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...

Още от: Водни спортове

Йордан Николов спечели първата шампионска титла за България на световния шампионат по джет ски
Йордан Николов спечели първата шампионска титла за България на световния шампионат по джет ски
Силен старт за България на световното по джет ски край Бургас Силен старт за България на световното по джет ски край Бургас
Чете се за: 00:42 мин.
Петкратната олимпийска шампионка по плуване Кейли МакКион няма да участва на Игрите на Британската общност Петкратната олимпийска шампионка по плуване Кейли МакКион няма да участва на Игрите на Британската общност
Чете се за: 01:45 мин.
В Бургас започва световно първенство по джет ски В Бургас започва световно първенство по джет ски
Чете се за: 01:17 мин.
София приема силен турнир по скокове във вода София приема силен турнир по скокове във вода
Чете се за: 01:22 мин.
Съмър Макинтош подобри световния рекорд с впечатляваща победа на 200 м бътерфлай Съмър Макинтош подобри световния рекорд с впечатляваща победа на 200 м бътерфлай
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Трима остават в болница след катастрофата край Дупница, разследването поема следовател
Трима остават в болница след катастрофата край Дупница,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
ЕС санкционира Русия заради кибершпионаж срещу 9 държави ЕС санкционира Русия заради кибершпионаж срещу 9 държави
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Отложиха за септември делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Отложиха за септември делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Румен Радев обсъди с германски научни институти и издателства...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Енергийният министър: Работим по устойчиво решение за бъдещето на...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Демерджиев: По-готови сме от миналата година за борба с пожарите,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Последно сбогом с втория български космонавт Александър Александров...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ