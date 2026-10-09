БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на...
Чете се за: 04:07 мин.
Военно-апелативният съд: Не е проведено всеобхватно...
Чете се за: 01:35 мин.
Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в...
Чете се за: 02:45 мин.
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие...
Чете се за: 03:02 мин.
Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за...
Чете се за: 01:27 мин.
Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото...
Чете се за: 09:02 мин.
Продължава ръстът на цените на основни хранителни...
Чете се за: 02:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Междуведомствена комисия инспектира ремонтите на проблемни пътища в Бургаско (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
междуведомствена комисия инспектира ремонтите проблемни пътища бургаско снимки
Снимка: БНТ
Слушай новината

Ремонтите на три проблемни пътни участъка в Бургаска област се очаква да приключат до края на 2026 година, ако метеорологичните условия позволят. Това става ясно след проверка на междуведомствена комисия, ръководена от заместник областния управител Веселин Анестиев.

Инспектирани са пътищата между селата Росен и Ясна поляна, Ново Паничарево и Ясна поляна, както и участъкът между Дюлино и Гюльовца. Проверката установява, че и по трите трасета продължават строително-ремонтните дейности, включително довършителни работи и укрепване на свлачищни участъци.

Заради ремонтите движението остава затруднено и се осъществява при временна организация. От Областната администрация уточняват, че спазването на крайния срок ще зависи от времето през следващите месеци.

Снимки: БНТ, Елеана Цанова

В проверката участват още директорът на Областното пътно управление в Бургас, експерти, представители на фирмите изпълнители и строителния надзор.

#проблемни пътища #инспектира ремонти #в Бургаско #междуведомствена комисия

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
2
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Вместо пари за букети на сватбата: Двама млади от Варна подкрепиха благотворителна кауза
3
Вместо пари за букети на сватбата: Двама млади от Варна подкрепиха...
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в Москва
4
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в...
Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица
5
Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро...
Сръбските власти спряха на границата председателя на научния институт "Западни покрайнини"
6
Сръбските власти спряха на границата председателя на научния...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
3
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
5
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
6
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...

Още от: Регионални

Преди зимата: Колко ще струва топлината в домовете?
Преди зимата: Колко ще струва топлината в домовете?
Младоженец, кум и гости участваха в Софийския маратон часове след сватбата Младоженец, кум и гости участваха в Софийския маратон часове след сватбата
Чете се за: 04:40 мин.
Катастрофа на входа на Лом блокира движението на тир-ове по пътя Лом-Монтана Катастрофа на входа на Лом блокира движението на тир-ове по пътя Лом-Монтана
Чете се за: 00:55 мин.
Прокурорът за 14-годишното момче, убило майка си: Аз не мисля, че има афект, мисля, че е умишлено решението Прокурорът за 14-годишното момче, убило майка си: Аз не мисля, че има афект, мисля, че е умишлено решението
Чете се за: 01:17 мин.
Военно-апелативният съд: Не е проведено всеобхватно разследване на трагедията в „Граф Игнатиево“ Военно-апелативният съд: Не е проведено всеобхватно разследване на трагедията в „Граф Игнатиево“
Чете се за: 01:35 мин.
Повреда спря аварийно „Неохим“, жълт облак притесни жителите на Димитровград Повреда спря аварийно „Неохим“, жълт облак притесни жителите на Димитровград
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Задържаха заподозрян, планирал нападения срещу премиера и военния министър на Полша Задържаха заподозрян, планирал нападения срещу премиера и военния министър на Полша
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Военно-апелативният съд: Не е проведено всеобхватно разследване на трагедията в „Граф Игнатиево“ Военно-апелативният съд: Не е проведено всеобхватно разследване на трагедията в „Граф Игнатиево“
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Повреда спря аварийно „Неохим“, жълт облак притесни жителите на Димитровград Повреда спря аварийно „Неохим“, жълт облак притесни жителите на Димитровград
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
„Не можем да продължаваме да живеем така!“ - масови...
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Пострадали и пожар: Ново нападение на хутите срещу летището в Рияд
Чете се за: 01:00 мин.
По света
33,7 градуса на сянка измериха в Русе
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ