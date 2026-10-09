Междуведомствена комисия инспектира ремонтите на проблемни пътища в Бургаско (СНИМКИ)

Ремонтите на три проблемни пътни участъка в Бургаска област се очаква да приключат до края на 2026 година, ако метеорологичните условия позволят. Това става ясно след проверка на междуведомствена комисия, ръководена от заместник областния управител Веселин Анестиев.

Инспектирани са пътищата между селата Росен и Ясна поляна, Ново Паничарево и Ясна поляна, както и участъкът между Дюлино и Гюльовца. Проверката установява, че и по трите трасета продължават строително-ремонтните дейности, включително довършителни работи и укрепване на свлачищни участъци.

Заради ремонтите движението остава затруднено и се осъществява при временна организация. От Областната администрация уточняват, че спазването на крайния срок ще зависи от времето през следващите месеци.

Снимки: БНТ, Елеана Цанова

В проверката участват още директорът на Областното пътно управление в Бургас, експерти, представители на фирмите изпълнители и строителния надзор.