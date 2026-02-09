БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Микаела Шифрин и Брийзи Джонсън ще сформират двойка в отбора на САЩ в алпийските ски

Спорт
Състезанието, съчетаващо спускане и слалом с по един манш във всяка дисциплина, ще се проведе във вторник, 10-и февруари.

Брийзи Джонсън Микаела Шифрин
Снимка: БТА
Най-успешната състезателка за всички времена в Световната купа по ски алпийски дисциплини Микаела Шифрин и световната и олимпийска шампионка в спускането Бризи Джонсън ще сформират двойка в женския отбор на САЩ на Игрите в Милано-Кортина.

Състезанието, съчетаващо спускане и слалом с по един манш във всяка дисциплина, ще се проведе на пистата Олимпия деле Тофане в Кортина д'Ампецо във вторник. Джонсън, която в неделя добави олимпийско злато към световната титла, спечелена миналата година, е основният избор за партньорка на Шифрин, доминираща в слалома със седем победи от осем състезания в стартовете за Световната купа през този сезон.

Линдзи Вон, която води в класирането по спускане от състезанията за Големия кристален глобус с пет подиума в пет състезания, включително две победи, щеше да бъде фаворитката преди месец, но си счупи крака в спускането в неделя. Американката сериозно контузи коляното си седмица по-рано.

Шифрин е спечелила рекордните 108 състезания от Световната купа, докато Джонсън все още няма победа в стартовете до момента, но вече има две от най-големите титли в алпийските ски.

Състезанието се провежда за първи път на Зимни олимпийски игри в отборен формат, а Микаела Шифрин се състезава и в слалом и гигантски слалом.

Двойките в състава на САЩ се определят на база резултатите до момента. Всяка държава допуска участието най-много до четири отбора.

Джаки Уайлс (спускане) и Паула Молтзан (слалом) ще бъдат вторият дует на САЩ. Бела Райт (спускане) и Нина О'Брайън (слалом) ще бъдат трети, а Кийли Кешман (спускане) и Ей Джей Хърт (слалом) - четвърти.

#Милано/Кортина 2026 #Брийзи Джонсън #Микаела Шифрин

